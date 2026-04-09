Thuiskeuring Noord-Brabant: Vier paarden halen sterpredicaat

Op de thuiskeuringen in regio Noord-Brabant kon Luuk Smetsers acht paarden beoordelen, waarvan er vier gelijk voor het sterpredicaat in aanmerking zijn gekomen.

“Het was een positieve dag gisteren. Van de acht beoordeelde paarden hebben er zeven minimaal 70 punten voor exterieur gekregen. Daarmee hebben ze óf een goede eerste stap richting het sterpredicaat gezet, óf konden ze in combinatie met hun sportstand gelijk ster worden verklaard”, vertelt inspecteur Luuk Smetsers.

Lichte Tour-merrie

Met 85 punten voor exterieur was de Apache-dochter Ayia Napa (mv. Climax) van fokker H.M.L. van Esch een beeldschone uitschieter. Deze merrie presteert op Intermediaire I-niveau met eigenaresse Petra van Esch en ontving 80 punten voor de stap en 85 voor de draf.

“Deze elfjarige merrie loopt in de sport en is een heel opvallende verschijning. Ze heeft heel veel uitstraling, een elegante voorhand, zeer goede verbindingen in de bovenlijn en correct, hard fundament. In beweging werd ze zelfs nog mooier, ze stapt ruim en met goed lichaamsgebruik, en valt in haar draf op met een sterk ondertredend achterbeen, een elegante voorbeentechniek en goede houding.”

Haar moeder Nelinora is zelf ook in de Lichte Tour uitgebracht en bracht onder meer al het Grand Prix-paard Fiji (v. Florencio) van Petra van Esch.

Drie ruinen direct ster

Drie ruinen met prestaties op niveau konden direct ster verklaard worden, iets wat onder andere met oog op het preferentschap voor hun moeder interessant is. Met 75 punten voor exterieur was de Lichte Tour-geklasseerde Linedancer (For Gribaldi x Ferro, fokker L.C. van der Heijden) van M.C. van Dam-Hooijberg het meest opvallend. “Linedancer is een grootramige, sterk gebouwde ruin met een goede bovenlijn en correct fundament.”

Daarnaast kregen twee jongere merries 75 punten voor het exterieur, waaronder de halfzus van topvererver Vivaldi: Obayana-Utopia (Everdale x Jazz) van fokker H.M.L. van Esch. “Deze zevenjarige merrie wordt ingezet voor de fokkerij en heeft veel rasuitstraling. Ze heeft een goed gevormde voorhand, zou iets sterker mogen zijn in de bovenlijn en heeft een goede croupe en hard fundament. Ze toont een resoluut achterbeengebruik in stap en draaft lichtvoetig, met goede beentechniek”, aldus Luuk Smetsers.

Bron: KWPN