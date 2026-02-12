Tienjarige La Costa ES overleden

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Tienjarige La Costa ES overleden featured image
La Costa ES met Gerd Jan Horsmans. Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Savannah Pieters

De voormalig KWPN-goedgekeurde hengst La Costa ES is in de bloei van zijn leven overleden. De achtjarige zoon van Mosito van het Hellehof heeft een koliekoperatie niet overleefd.


