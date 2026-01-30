Toch nog het keurpredicaat voor United

Bordeaux (v.United) met het door Joop van Uytert en Stal Brouwer zelf omgehangen lint vorig jaar op de KWPN Hengstenkeuring. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Eigenaren Joop van Uytert en de broers Brouwer konden vorig jaar niet begrijpen dat United (v. Krack C) geen keurpredicaat kreeg en stuurden hem met een zelfomgehangen lint de baan in bij de show de Worlds Greatest op de KWPN Hengstenkeuring 2025. Vandaag kwam dat keurpredicaat er alsnog. En de 25-jarige United was er weer zelf om ‘m op te halen.


