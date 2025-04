Tuigpaardhengst Urgent overleden

De KWPN-goedgekeurde tuigpaardhengst Urgent (Waterman x Ureterp) is op 24-jarige leeftijd overleden.

Urgent zag op 2 mei 2001 bij fokker Jan de Haas het levenslicht. Hij werd in 2005 op vierjarige leeftijd goedgekeurd. Hij behaalde in handen van Freek Saris 218 winstpunten en was daarmee ereklasse paard. Zijn enige goedgekeurde zoon is Norbert FS (mv. Waldemar). Er zijn Urgent 191 nakomelingen geregistreerd.

Ingeslapen

Urgent bleef tot zijn laatste dag bij geregistreerde Han Nijen Twilhaar. “Twee jaar geleden kreeg Urgent ook al eens een terugval, een soort attack. Daar is hij weer van opgeknapt, daar hebben we alles aan gedaan. We wilden hem niet missen. Een paar dagen geleden kwam hij hier nog los bij ons en was hij nog heer en meester op het erf. Twee dagen later kon hij moeilijk opstaan. We hebben ook nu weer van alles geprobeerd om hem te behouden, maar het ging gewoon niet meer. We moesten hem laten inslapen”, aldus Han Nijen Twilhaar.

Bron: KWPN