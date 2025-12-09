Veel afmeldingen, stoelendans en een paar fijne hengsten op dag 1 eerste bezichtiging

Rick Helmink
Cat.nr 531 (Vitalis x Hotline), volle broer Vamos Amigos Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Rick Helmink

Het eerste dat opviel op de eerste dag van de eerste bezichtiging 2025 is het aantal afmeldingen. Op de laatste startlijst werden in totaal al veertien dressuurhengsten doorgestreept (waarvan vier op dag 1) en daar kwamen er op de dag zelf nog eens drie bij (plus één hengst die de ring uit werd gestuurd). Wat overbleef waren 25 hengsten, waarvan er twaalf werden doorverwezen naar Den Bosch. Ongeveer de helft, dus ‘op schema’ om richting de honderd hengsten voor Den Bosch te komen – tenzij de uitval zo groot blijft.

