Vier dressuurhengsten gepresenteerd in Ermelo

Vorige week werden veertien driejarige aangewezen dressuurhengsten gepresenteerd tijdens de tweede zadelpresentatie. Een aantal hengsten waren daarbij met toestemming afwezig en verschenen eerder vandaag alsnog voor de ogen van de hengstenkeuringscommissie.

De hengsten One-Two-Three (Vivaldi uit Tolivia elite pref prest sport-dres PROK van D-Day), Otazu (All at Once uit Atilinda M elite pref prest IBOP-dres sport-dres D-OC van Negro) en Obsession (Vitalis uit Jatilinda elite sport-dres IBOP-dres PROK van All at Once) van fokker en geregistreerde Stal 104 BV uit Wijdewormer en Oz (Kaiser Weltino uit Peninna elite pref sport-dres PROK van Houston, fokker R. & I. Veninga uit Stuifzand) werden vandaag gepresenteerd op het KWPN-centrum in Ermelo. De amazones van de hengsten werden ook vandaag begeleid door hengstenkeuringscommissielid Johan Hamminga.

Aanlevering



Nieuw dit jaar is dat de dressuurhengsten voor het eerst drie voorrijdmomenten hebben, waarvan de laatste een selectiemoment is. Op 31 oktober worden de hengsten voorgereden om aangeleverd te worden voor het verrichtingsonderzoek. Voor de dressuurhengsten is dit een selectiemoment waarbij de hengst wordt beoordeeld op rijdbaarheid en kwaliteit. Vervolgens start het ca. 21 dagen durende verrichtingsonderzoek, waarna het eindexamen op 19 november volgt.

Bron: KWPN