Zadelpresentatie dressuur- en Gelderse hengsten verplaatst naar 6 november

KWPN
Zadelpresentatie dressuur- en Gelderse hengsten verplaatst naar 6 november featured image
Zadelpresentatie KWPN. Foto Melanie Brevink-Van Dijk

De tweede zadelpresentatie van het najaarsverrichtingsonderzoek wordt voor de dressuur- en Gelderse hengsten (eerste presentatie) verplaatst naar 6 november. De springhengsten worden wel op 4 november verwacht.

Door KWPN

Op woensdag 14 oktober staat de eerste zadelpresentatie en zadelkeuring voor het najaarsonderzoek op het programma. Op die dag worden er drie- en vierjarige dressuurhengsten verwacht en kunnen ze worden uitgenodigd voor de tweede zadelpresentatie. Deze tweede presentatie wordt verschoven van woensdag 4 november naar vrijdag 6 november.

Eerste zadelpresentatie

Op deze dag zal ook de hengstenkeuringscommissie van de Gelderse hengsten naar Ermelo komen, om de Gelderse hengsten te beoordelen in het kader van hun eerste zadelpresentatie. Voor de springhengsten blijft het programma ongewijzigd: zij worden op 4 november verwacht in Ermelo. De startlijst wordt tijdig op deze website gepubliceerd en de aanlevering voor de hengsten in alle drie de fokrichtingen staat gepland op dinsdag 17 november.

Bron: KWPN

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