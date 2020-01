Na Stephex nu ook Euro Horse samenwerkingsverband met BWP

Vorig jaar ondertekende Stephex Stables een samenwerkingsverband met het Belgische stamboek BWP. Op de hengstenkeuring van het BWP, afgelopen weekend in Lier, maakte het stamboek bekend dat ook de andere grote Belgische springstal Euro Horse een samenwerkingsverband had getekend. "We krijgen niet alle dagen de kans een grootheid als Axel [Verlooy] als partner te krijgen", aldus Jozef Bouters, voorzitter van het BWP.

Op de hengstenkeuring van het BWP ondertekende Axel Verlooy namens Euro Horse het contact met het BWP. Daarmee heeft ook de andere grote springstal van België zich met het stamboek verbonden. Voorzitter Jozef Bouters vertelt in het interview met ClipMyHorse die bij de ondertekening aanwezig was, dat het stamboek erg blij is met de financiële steun van Euro Horse want, zo zegt Bouters: “BWP van, voor en door de fokkers gaat niet leven zonder mensen die vandaag de dag ons financieel steunen.”

Axel Verlooy reageerde dat het ook voor hun belangrijk was om samen te werken met een van de beste stamboeken ter wereld. “Zonder de fokkers hebben wij geen paarden, kunnen wij niet handelen en ook geen sport doen”, aldus Verlooy.

Verlooy is al jaren betrokken bij de sport en de laatste jaren zijn daar ook de hengsten bij gekomen. Verlooy: “Ik koop sportpaarden en de laatste jaren hebben we een beetje geluk gehad dat het hengsten waren die in de sport op het hoogste niveau presteren en daar moet je de fokkers gebruik van kunnen laten maken.”

Bekijk hier het interview.



Bron Horseman