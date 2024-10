Goede start NRPS-verrichtingsonderzoek

Het NRPS kan terugkijken op een zeer geslaagde eerste beoordeling van de hengsten in het verrichtingsonderzoek 2024/25. In de gelijktijdig gehouden hengstenkeuring voor paarden en pony’s van 2021 of eerder werden bovendien nog een springpaard (2017) en twee ponyhengsten (uit 2021 en 2010) geaccepteerd.

Verdeeld over twee dagen presenteerden zich eerst alle dressuurhengsten onder het zadel, met de volgende dag de springpaarden en daarna alle ponyhengsten dressuur, allround en springen. Opvallend was dat nagenoeg alle hengsten die in de catalogus staan, ook daadwerkelijk voor de commissie verschenen; een grote verbetering vergeleken met eerdere onderzoeken. Ook waren de meeste hengsten echt ‘naar je toe gekomen’ sinds hun eerste goedkeuring, en bleken ze thuis goed voorbereid te zijn op het onderzoek. Vanuit de eigenaren en ruiters kwamen tevreden geluiden over het programma, waarin voor iedere hengst veel ruimte en aandacht was ingericht en dat beide dagen compleet volgens tijdschema verliep.

Dressuurhengsten

De commissie bestaande uit Joyce Lenaerts, Bernard Pleyter, Joost Siemerink en Jan van Beek bekeken 19 dressuurpaarden (volgorde van presentatie):

Gabber NLS (Geniaal x United)

Luganas AVE (Lantanas x Tuschinski)

SylvesterSon ACB (Tørveslettens Sylvester x Krack C)

I’m Rico Norel (Iron x Uphill)

Le Rio Grande (Las Vegas x Bordeaux)

Le Rockstar (Le Formidable x Vivaldi)

Racoon AVE (Vitalis x Governor)

First Red Cent Apple (Blue Hors Fifty Cent x Bon Bravour)

Fortuyn (Fürst Dior x Love for You)

Dimaggio-Riche (Dimaggio Black x Tolando)

Franky Flection (Franklin x Desperado)

Final Dream (Fontaine TN x Johnson)

D’Or (D’Joep x Glock’s Zonik)

Sarai L (Secret x For Romance)

Manhattan GS (Merlot VDL x Hennessy)

Sir Weihe GS (Sir Donnerhall x Apache)

Treviso VDL (Totilas x Imperio)

Total Revival (Totilas x Jazz)

For Roubaix ter Selle (For Ferrero x Sandro Hit)

Danny Boy (Dream Boy x Tolando)

Springhengsten

Op vrijdag begon de dag met de goedkeuring van de 7-jarige Zento’s Who Cares Z (Zento x Jumpy des Fontaines x Dutch Capitol, merrielijn 225, fokker Dirk van Santvoort), die werd voorgesteld in de hengstenkeuring onder het zadel. Zijn presentatie was meteen de eerste beoordeling van het verrichtingsonderzoek. De hengst loopt momenteel in de sport op 1.40m niveau en komt uit een zeer interessante merrielijn (moeder Who Cares heeft 1.60m gesprongen; haar derde moeder is de grootmoeder van Ferro). Eigenaren zijn MDR Stables, Van Santvoort & Stal Thijssen.

Vervolgens toonden 13 springhengsten hun vorderingen aan de commissie (volgorde van presentatie):

Den Joss D (Dominator 2000 Z x Bubalu VDL)

E.Pamylon D’Or (Ducati van Schuttershof x Indoctro)

Fantastique Raison d’Etre xAA (Fusain du Defey x AA x Santo Amigo xAA)

Aston VDL (Aganix du Seigneur Z x For Pleasure)

Dangerous Man EB (Dominator 2000 Z x Arezzo VDL)

Ceasar Dodona Anemone (Ceasar ter Linden x Ultimo)

Don Corleone YS (Donthargos x Freeman VDL)

Don Quidam (Donthargos x Quidam de Revel)

Jaxx.Rumag A&S (Jay Star x Aganix du Seigneur)

Lrothschild VM (Lay Out x Glasgow van ’t Merelsnest)

Rocky SKN (Rocco van de Bisschop x Lordanos)

Refresh-S EB (Defender VDS Z x Carrera VDL)

Z Rebel Blue-N (Zirocco Blue VDL x Gemini CL)

Ponyhengsten

Bij de ponyhengsten kregen er twee het groene licht in de hengstenkeuring onder het zadel, de 3,5-jarige Call me Pomme (Cassanova du Bois x Aester El Nino x Verona’s Bo-Gi, fokker A.G.M. Teunissen & A.A. Meerveld) en de 14-jarige FEI-pony Topsvoorter Monopoly (Wengelo’s Ricardo x Aester El Nino x Verona’s Bo-Gi, fokker W. Horstman). Beide hengsten komen voort uit de Welsh Upperten stam, en Orchard Wielkanoc is van beide de tweede moeder.

Call me Pomme, eigendom van Loes de Ronde, wordt vanwege zijn jonge leeftijd volgend jaar in het verrichtingsonderzoek verwacht. En Monopoly heeft vrijstelling voor het onderzoek gekregen op grond van geleverde sportprestaties (int. Z2 dressuur met Maud van Walstein). Hij is eigendom van de zussen Angelique Bronsema en Mirjam Schaafsma.

De voorgestelde verrichtingshengsten zijn (volgorde van presentatie):

D&R Sportpony’s Dynamite (Speyksbosch Dickens x Verona’s Bo-Gi)

D&R Sportpony’s Night Prince (Nightfever II x Orchard Red Prince)

Isala’s White Fox (Leuns Veld’s Winston Jr. x Krimh ox)

Macho ZH (Trinityhouse Perfect Storm x First Stayerhof’s Ramzi H)

Devon Turfhorst (Daho du Paradis x Woldhoeve’s Silco)

Bumba JK (Beauty W x Wester Aikema’s Adios)

Donatello van ’t Molenbosch (D-Power AT x Vlegel)

Harvey’s Dream of Gold (Hesselteich’s Golden Dream x Don Cremello du Bois)

HRB Jupiter JV (His Royal Badness DK x Klein Roderijs Cocktail)

Le Golden Gambler R.W. (Le Matsjo x Gomel ox)

O’Atje A.T. HSL RM (Oosting Alexander x Goldstar du Bois)

