Late Veulenkeuring NRPS: Kampioenen gehuldigd en predicaten toegekend

De Late (veulen)keuring van het NRPS was zaterdag niet alleen een uitkomst voor veulens die na 1 juni zijn geboren. In de ‘uitgeklede’ keuringszomer hadden zeven merries de Nationale Keuring voor predicaatverhoging gemist. Zij kregen zaterdag alsnog de mogelijkheid zich hiervoor te presenteren. Daarnaast werden twee merries via de extra mogelijkheid voor stamboekopname ster verklaard. Bij de veulens die na 1 juni zijn geboren, werden bovendien meerdere kampioenen gehuldigd.

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Kampioen van de jonge dressuurveulens was What Else NK (Secret USB x Foundation) van Nancy en Kees Torn. “Een elegant veulen met veel ras, correct beenwerk en een mooie croupe. Stap en draf zijn voldoende; de galop is duidelijk de voorkeursgang van dit merrieveulen en is van goede kwaliteit.”

De reservekampioen With a Heart of Gold (White Dream GF x Wolkentanz I) van Sigrid Sijtsma heeft een heel ander type. “Een grootramig veulen met veel bot, die er in draf mooi in klimt en met veel souplesse beweegt.”

Allround

Bij de allround ponyveulens gingen de kampioensversierselen naar De Baron van Pajda (Dallmayr K x Kristall van Orchid’s) van Jagoda en Jake Pajda. Dit hengstveulen is een halfbroer van de reserve-Nationaal veulenkampioen 2024 Hertogh Moedhart van Pajda. “Een deftig veulen met een goed type, dat met zoveel kracht, veer en lossigheid draafde dat hij ook in de dressuurrichting niet zou misstaan.”

De Baron van Pajda (v. Dallmayr K) Foto: Sandra Nieuwendijk

De reservekampioen Kris Kross SDS van Henk Verbakel is het vierde veulen (van totaal vier) die reclame maakt voor de eerst jaargang van zijn vader Kwajongen. “Een goed bespierd, functioneel allround merrieveulen met een mooi hoofdje, een goede draf en makkelijke galop.” De moeder stamt van Kantje’s Ronaldo x Carl, uit de NRPS Cindy of the Marshyland Dyke-merrielijn.

Pablo AR winst kampioenstitel in de dressuur

Pablo AR (v. Amalia’s Pixie) van Anita Roozen was de kampioen van de dressuurponyveulens. “Een veulen met een aansprekend hoofd, sterke romp en goed ontwikkelde croupe. Hij draafde goed bergop met houding en souplesse.” Zijn 17-jarige moeder Evita (Eduard x Perez) met stm. 1.44m is op deze keuring elite geworden. Ze was al ster, röntgen en prestatie-sport en is nog spijkerhard op de benen; heeft zich goed bewaard in haar leven van sport (Z1 dressuur bij de paarden) en fokkerij (vijf veulens tot nu toe).

Pablo AR (v. Amalia’s Pixie) met moeder Evita (v. Eduard) Foto: Sandra Nieuwendijk

De reservekampioen bij de dressuurponyveulens, Summer Olive (Bijsterhof’s Coer Noble x Nieuwmoed’s Mr. Darcy) van Amanda Baas, deed niet veel voor Pablo onder. “Ze heeft iets fijn beenwerk, maar viel op door haar schakelvermogen in draf.”

Er waren ook veulens aangemeld die al voor 1 juni geboren zijn. Die doen niet mee om de kampioenstitels, maar één sprong extra in het oog: het hengstveulen Diamond Royal Fortuna (v. Der Zauberlehrling) gefokt door Lilian Kreuger-Hesselink uit de voorlopig keur-merrie Gaia Royal Fortuna (Neptune van de Beekerheide x First Stayerhof’s Ramzi H, NRPS Haydee Fortuna-merrielijn). De goedgekeurde ponyhengst Flint Fortuna ZH komt ook uit deze moederlijn. “De op 21 mei geboren Diamond Royal Fortuna is een bijzonder mooi, langgelijnd veulen met een goede stap, en in de bergopwaartse draf houding, lichaamsgebruik en heel veel afdruk.”

Zes ponymerries Voorlopig keur

Zes ponymerries werden bevorderd naar voorlopig keur. Het gaat om de springpony Kristallijn Brown de la Fôret van Wouter de Vries (Kristall van Orchid’s x Knock Out), een achterkleindochter in rechte lijn van Daisy Brown, de moeder van Kanshebber. Kristallijn Brown de la Fôret werd gefokt door Sandra Nieuwendijk.

Kristallijn Brown de la Fôret (v. Kristall van Orchid’s) Foto: Sandra Nieuwendijk

Ook drie merries van Twan van Erp/Stal De Heimolen werden voorlopig keur. Dat zijn Dancing Queen (Cosmopolitan D x Kielshoop Honeymill) en de halfzussen Dream Girl (Weidner’s Dream Date x Don Cremello du Bois) en Felicia (Old Avenue’s Cezar x Don Cremello du Bois).

Heimolen’s Felicia (v. Old Avenue’s Cezar) Foto: Sandra Nieuwendijk

Van Robert en Jesse Buitenhuis werden twee merries bevorderd: Sabrina (Orchard Boginov x King Kadanz), gefokt door J.G. Rikkert, en Verona-JR (Vaderhoeve’s Be Dazzled x Atilla).

Verona-JR (v. Vaderhoeve’s Be Dazzled) Foto: Sandra Nieuwendijk

Tweemaal Sterpredicaat

Ook werden er nog vier merries aangeboden voor stamboekopname. De 3-jarige platenbonte rijpaardmerrie (1.67m) Norelle RK van Karin Rougoor werd ster op haar makkelijke manier van springen en voldoende bewegingen, waarin ze nog iets meer souplesse mag ontwikkelen. Ze komt uit een Engels volbloed merrielijn en was als springpaard aangemeld. Haar vader is de NRPS-dressuurhengst Night or Day (v. Negro) en de moeder is een dochter van Zento x Mecenas x Engels volbloed merrie.

Norelle RK (v. Night or Day) Foto: Sandra Nieuwendijk

De ponymerrie Safyra (FS Next Diamond x Cartago van ’t Molenbosch, fokker/eigenaar C.W.A. Broers) was aangemeld als allrounder (stm. 1.48m). Maar zij liet merken dat springen haar ding niet is, terwijl ze wel over drie zeer goede basisgangen (80 pnt), een briljant type en goed exterieur (75 pnt.) beschikt. Reden om haar ter plekke over te laten schrijven naar de dressuurrichting, en daarin werd ze vlot ster.

Bron: Persbericht