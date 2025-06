Le Formidable-zoon Ready to Rumble NRPS goedgekeurd

De NRPS-commissie is vandaag bij Saskia Gerrits-Poel op stal geweest voor een thuiskeuring. Daarbij is de vierjarige Ready to Rumble (v. Le Formidable) goedgekeurd voor het NRPS en uitgenodigd voor het aanstaande verrichtingsonderzoek.

De 1.73 m hoge donkerbruine hengst was al (voorlopig) goedgekeurd in Oldenburg, en werd aangewezen bij het KWPN. Zijn moeder is de elitemerrie Eos-Utopia (v. Ampère uit Why o Me Utopia elite, preferent, prestatie v. Negro x De Niro) van fokkers Rik van Gils en Christine Puttevils.

Hexagon’s Ich Weiss en Power Dutch

Het gaat hier om de bekende Lady Reveil stam (merrielijn 27). Rechtstreekse verwanten zijn o.a de NRPS-goedgekeurde Grand Prix dressuurhengst Hexagon’s Ich Weiss, de KWPN goedgekeurde Power Dutch en de AES-gekeurde Panamarenko (sterhengst bij het NRPS, v. Daily Diamond).

NRPS beschrijving

Het NRPS schrijft: ‘Ready to Rumble is een aansprekende, opwaarts gebouwde, chique hengst met een zeer aansprekend hoofd en front. Hij is correct gebouwd en beschikt over een mooie, makkelijke manier van draven. Daarbij toont hij een mooie beentechniek, veel instelling, lossigheid en schakelvermogen. Stappen kan hij goed, met veel ruimte en lichaamsgebruik.’

Ready to Rumble (v. Le Formidable) Foto: Sandra Nieuwendijk

Bron: NRPS