Nationale keuring NRPS levert interessante kampioenen

Op de Nationale keuring van het NRPS afgelopen woensdag in Lunteren konden de twee jurykoppels aansprekende en interessante kampioenen halen uit de 160 deelnemers. De meest opvallende kampioenen waren de 4-jarige D'Azure (D'Joep x Apache) en haar hengstveulen van T-Nequeen van Jurgen van der Meijden.

Voor veel toeschouwers kwam dit excellente tweetal min of meer uit de lucht vallen, want ze zijn niet op een regionale keuring geweest. D’Azure is in het stamboek opgenomen en van de ster voorzien tijdens een thuiskeuring, en haar veulen is daar lineair gescoord. Fokker en eigenaar Van der Meijden koos ervoor zijn twee hoogst beoordeelde dieren nationaal nog eens onder de aandacht te brengen en gaf daarmee alle andere deelnemers in de dressuurrichting het nakijken. Allebei een goed type en veel uitstraling, mooi opwaarts gebouwd met een goede halslengte, schuine schouder en mooi lang kruis. De stap is ruim en draven doen ze met veel afdruk, souplesse, kracht en balans.

Kampioen dressuurveulens. Foto: Sandra Nieuwendijk

Reservekampioenen van de dressuurpaarden zijn de 3-jarige Rainbow Lightfeet (v. Mister Diamond) van H. en H. jr. Ludolphie (gefokt door Collin Collewijn) en het appaloosa merrieveulen Spotlight VDW (Obrigado de Peru x Axioma’s Casanova) van B.H. van de Wetering.

De dressuurmerrie Lovely (Love For You x Jazz) van Gerardus Post werd keur verklaard; daarnaast werden vrijwel alle aangeboden 32 pony- en 17 rijpaardmerries voorlopig keur.

3-jarige Romy kampioen springpaarden

Er werden niet veel springpaarden aangeboden, maar in de 3-jarige Romy kregen ze een waardige kampioen. De platenbonte merrie, van fokkers- en eigenaren K. en H. Duivenvoorde, heeft in De Mortel haar springtalent vertoond en kan ook in beweging goed uit de voeten. Ze stamt van Fonne Mundig R (Vleut x Verdi) uit een merrie van Kentucky (Krunch de Breve x Nimmerdor).

Romy (v. Fonne Mundig R). Foto: Sandra Nieuwendijk

Springveulens maken indruk

Ook de springen gefokte veulens waren in de minderheid, maar ze waren vrijwel allemaal goede kandidaten voor de hoogste titel. Die ging uiteindelijk naar Quicksilver, zoon van de NRPS-hengst Qunicum uit de NRPS-gefokte Macy (Zento x Harley VDL) van Piet de Louw. Een chique, heel compleet en evenredig gebouwd veulen dat draaft met veel beentechniek en goed kan schakelen. Ook in de galop viel het vermogen tot schakelen op.

Quicksilver (v. Qunicum) Foto: Sandra Nieuwendijk

De reserve veulenkampioen was het luxe merrieveulen Extra Spicy M&M (Emir R x Unaniem) van M. Roes en M. Helmink. Maar ook de derde geplaatste in de kampioenskeuring, het hengstveulen Dario (Dwayne x Casimo) van Fokko Wever, maakte veel indruk.

Hinde van Asten kampioen dressuurpony’s

Uit de grote rubrieken 3-jarige en 4-jarige en oudere dressuurpony’s kroonden de juryleden, Bernard Pleyter, Remco Zuidam en Mark van der Stouw, de 3-jarige Hinde van Asten tot Nationaal kampioene. Hinde is in eigendom van Iris van Rooij en gefokt door M.A.C. van Antwerpen. De juryleden omschreven haar als een royaal ontwikkelde dochter van de FEI-dressuurponyhengst His Royal Badness DK uit de keurmerrie Kwinty van Asten (Kraneveld’s Kadans x El Beauty). Ze beschikt over een fantastisch mooie bovenlijn, draafde met opvallend veel afdruk en balans, en onderscheidde zich daarnaast met haar excellente stap. Opmerkelijk is dat vorig jaar een halfzus van His Royal Badness Nationaal kampioen werd; zij komen uit de FEI-dressuurmerrie Nina van de Beekerheide. En Nina’s moeder Coco Valrosa werd op deze Nationale keuring uitgebreid gehuldigd als NRPS-Boegbeeld, vanwege haar succesvolle nafok.

Hinde van Asten (v. His Royal Badness DK). Foto: Sandra Nieuwendijk

De mooie en goed bewegende reservekampioen van dit jaar is Ziva Royal Fortuna ZH (Cosmopolitan D x Manpower Ludinga) van fokker en eigenaar fam. Kreuger-Hesseling, mede fokker is Rianne Langeveld.

Novian-nakomeling schrijft kampioenschap dressuurveulens op naam

Uit het grote aanbod aan dressuurponyveulens kwam het merrieveulen Philou als kampioen naar voren van fokker- en eigenaar Wiesje Gils. Zij is een dochter van de dressuurhengst Novian en komt uit de ponymerrie Pepsi (Heidehof’s Hero x Balasjow ox x Jasper NF). Pepsi is ook de moeder van de NRPS-goedgekeurde ponyhengst Cocacola.

Philou (v. Novian). Foto: Sandra Nieuwendijk

De reservekampioen Dancer van de Oldehof van H.J. Baving trad in de voetsporen van zijn stalgenoot en verwant Nox van de Oldehof (v. Nilay van de Beekerheide), die vorig jaar Nationaal reservekampioen werd. Dancer stamt van Steerwolde’s Dark Pleasure uit Viënna Rose (Veenstra’s Krack x Le Matsjo) en Nox komt uit een halfzus (v. De Goede Ree’s Alwin) van Viënna Rose.

Allround pony’s

In de andere ring beoordeelden Trudy Houwen, Bart Waninge en Jan van Beek de allround pony’s. Zij maakten de langgelijnde en met veel kracht bewegende E-pony Orchid’s Besame Mucho kampioen, een 3-jarige palomino met als vader Zapp VR. Moeder Orchid’s Gianna stamt van Orchid’s Cestanii x Kantje’s Ronaldo en de fokker is Carla van der Laar. Eigenaresse Jagoda Pajda prolongeert daarmee de titel die zij vorig jaar won met haar voorl.keur-merrie van dezelfde fokker, Orchid’s Vivian. En al eerder op de dag zag Jagoda haar allround gefokte Hertogh Moedhart van Pajda (v. Harvey’s Dream of Gold) reserve veulenkampioen worden!

Orchid’s Besame Mucho (v. Zapp VR). Foto: Sandra Nieuwendijk

Veulenkampioen van de allround pony’s Bradley SK, gefokt en in eigendom van de fam. Soethout-Koopman, stamt van Orchard Bellingcat uit de elitemerrie Noa (Zip x Kierow van Klaverborch).

Bradley SK (v. Orchard Bellingcat). Foto: Sandra Nieuwendijk

De reservekampioen van de 3-jarige en oudere was Je t’aime SH (Big Bamboo ZV WE x Offem Minos), gefokt door Fenny Haas en eigendom van Nienke Dijkstra.

Monik Dreamland en Charly Brown

Kampioen van de springpony’s is de 3-jarige Monik Dreamland. De 1.48m hoge dochter van Messenger van de Koetsiershoeve komt uit de ster, preferente Manu du Vi (Country x Candy Surprice) en werd gefokt door Klaas Schipper. Raymond Kamphuis is de eigenaar van deze zeer aansprekende merrie, die in Tolbert wist te overtuigen bij het vrijspringen, en daarbij blijk gaf van een zeer meewerkend karakter.

Monik Dreamland (v. Messenger van de Koetsiershoeve). Foto: Sandra Nieuwendijk

Bij de springponyveulens overtuigde Charly Brown van de Nieuwe Dijk (v. Ti Amo van Prinseveld) met haar mooie exterieur en sterke manier van bewegen. Dit zeer interessante merrieveulen stamt via haar moeder Simply Brown (Knock Out x Ismar) in rechte lijn van Kanshebber’s moeder Daisy Brown. Gefokt door Sandra Nieuwendijk, eigenaren zijn Alice en Gert Naber-Lozeman.

Charly Brown van de Nieuwe Dijk (v. Ti Amo van Prinseveld). Foto: Sandra Nieuwendijk

Bron: NRPS persbericht