NRPS: ‘Impian D een serieuze aanwinst’

"Hoewel het NRPS-Nieuws op tijd in de bus lag, en via de website en socials iedereen op de hoogte was gehouden van het aanwijzen van meer jonge hengsten na de reguliere hengstenkeuring van 16-17 februari, volgde er afgelopen zaterdag op de Hengstenshow toch nog een (zeer aangename) verrassing: Impian D", schrijft het NRPS in een persbericht.

“Impian D is een 10-jarige springhengst, die met Henk Frederiks al op 1.60m niveau uit komt in de sport. Daarbij is hij bepaald niet de enige in zijn familie. Zijn stamboom is een aaneenschakeling van prestatiebloed en sportieve successen.Fokker H.K. van Doorn uit Lunteren heeft met de aankoop van Tamarila ster prest (1977, v. Pastrocio xx) een zeer succesvolle prestatiefamilie opgebouwd, waaruit meerdere 1.50m/1.60m springpaarden zijn voortgekomen. De vader van Impian, Bubalu VDL en moedersvader Lux Z hebben beide gepresteerd op de Olympische Spelen, de derde vader in de moederlijn is wereldbekerfinale-winnaar Libero H.”

Sportieve familie

“Zowel de moeder, grootmoeder als overgrootmoeder van Impian D hebben zelf in de sport gepresteerd op 1.35m en 1.40m niveau. Twee halfbroers van Impian, v. Andiamo, hebben 1.50m gesprongen. Van de moeder Outlaw D ster prestatie fok&sport-(spr 1.35m) hebben zes van haar acht nakomelingen sportprestaties achter hun naam (naar Impian en de Andiamo’s een 1.40m. 1.30m en 1.20m springpaard). Van grootmoeder Kassian ster, prest.sport(spr 1.40m) hebben twee van haar totaal drie nakomelingen het prestatie-fok predicaat en springen er twee op 1.35m niveau. Ook derde moeder Emarilla prestatie fok&sport (spr 1.35m) (v. Makelaar) heeft maar drie nakomelingen gebracht, alle drie van Libero H; twee daarvan hebben op 1.30m niveau gepresteerd en dochter Kassian dus op 1.40m.”

Bron: NRPS