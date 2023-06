NRPS keurt Eternal Sunshine PM goed op thuiskeuring

De NRPS Hengstenkeuringscommissie heeft op een thuiskeuring bij Stal Brinkman de vierjarige Eternal Sunshine PM (Emerald van 't Ruytershof x Kashmir van Schuttershof, fokker Premium Mares) goedgekeurd. De hengst is in eigendom van Stal Brinkman en Nijen Twilhaar Horses.

De KWPN aangewezen Eternal Sunshine werd in het KWPN Voorjaarsonderzoek van 2022 doorverwezen naar een volgend onderzoek, maar werd tot dusver nog niet opnieuw aangeboden. Hij was wel al bij Zangersheide goedgekeurd. Zijn moeder Itousche van de Vosberg is een volle zus van het internationale 1,60m-paard Hoepala van het Daalhof (Dermott Lennon) en een halfzus van meerdere internationale 1,50/1,55m-paarden.

Goedkeuring

Met Eternal Sunshine heeft Stal Brinkman weer een NRPS goedgekeurde hengst ter dekking. Na de overname van het bedrijf door Koen en Marco Brinkman verwaterde de band met het NRPS. “Maar daar is nu verandering in gekomen, met de goedkeuring van een kwalitatief zeer goede en interessant gefokte hengst, die zich vandaag zeer goed liet zien onder het zadel, over een galop met veel balans beschikt, en zich prettig liet rijden. Hij springt met een zeer goede techniek, opent achter mooi en lijkt over een onbegrensd vermogen te beschikken”, aldus commissievoorzitter Bernard Pleyter.

Bron: Horses.nl/Persbericht