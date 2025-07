NRPS regio Zuid heeft tien kampioenen

Op de NRPS-keuring van de regio Zuid in De Mortel was veel kwaliteit aanwezig en konden alle kampioenstitels worden toegekend. Kampioenen zijn Macho K (v. Keizerskroon Moonlight), Pronk Stable’s Magic (v. Geronimo Taonga), Escudo Bravo (v. Escolar), Forever (v. For Ferrero), Roxsanne (v. El Morado), Davino van Zuidgeest (v. Dangerous Man EB), Lollipop v.d. Ponderosahoeve (v. Forsyth Junior Z), G-Star van de Maasduinen (Kristall van Orchid’s), Faylinn SH (v. ASE Juilliard ox) en Shida van Pajda (v. Anjershof Shadok)

Vooral de veulenrubrieken van de dressuurpony’s waren, zoals gebruikelijk in het zuiden, goed bezet. Bijna allemaal kregen ze een eerste premie en acht veulens zijn aangewezen voor de Nationale keuring. De hoogste eer ging naar het hengstveulen Macho K (Keizerskroon Moonlight x Cartago van ’t Molenbosch, NRPS-Finta merrielijn) van C.W.A. Broers. Een elegant, hoogbenig veulen met veel type en uitstraling en een schitterend front. Stappen kan hij goed, en in draf toonde hij een sterk achterbeengebruik.

Macho K. Foto: Sandra Nieuwendijk

De reservekampioen Cèbon AR (v. Cicero de Umme) komt uit de 16-jarige vliegenschimmel Evita röntgen, prest,sport (Eduard x Perez, NRPS Diana van Cortgene-stam) van mw. A.A.M. Roozen, die op deze keuring de ster kreeg en zelf ook als reservekampioen werd gehuldigd. Haar dochter Cèbon mist iets de bloeduitdrukking, maar waardeerde zich los in de beweging enorm op.

Driejarige en oudere dressuurpony’s

Bij de 3-jarige en oudere dressuurpony’s was de kampioen Pronk Stable’s Magic ster (stm 1.45 m, v. Geronimo Taonga) uit de Nationaal kampioensmerrie Starwin’s Anoek (Orchard Wildeman x Bjirmen’s Wytse). Ze werd gefokt op Pronk Stables en is eigendom van de fam. J. van den Broek. Een pony met een prachtig model en sprekend front, die heel makkelijk beweegt en goed kan schakelen.

Pronk Stable’s Magic. Foto: Sandra Nieuwendijk

Dressuurpaarden

De hoogste beoordeling van de dag, 90 / 90, was voor het imposante hengstveulen Escudo Bravo (Escolar x Sorento, Molga-stam merrielijn 44) van Paula Koolen. Het correct gebouwde maartveulen heeft een mooi model en prachtig front, beweegt lichtvoetig en kan sterk galopperen. Tussen hem en de reservekampioen Idaho (Ilegro x Zhivago) van Mieke Benders zit 2,5 maand leeftijdsverschil en daardoor zijn ze eigenlijk niet te vergelijken, maar ook al zou Idaho op stand nog wat meer ontwikkeling mogen hebben, in de beweging heeft ook dit hengstveulen zich met veel overtuiging laten zien.

Escudo Bravo. Foto: Sandra Nieuwendijk

Bij de 3-jarige en oudere dressuurpaarden gingen de kampioensversierselen naar de 5-jarige Forever ster (For Ferrero x Nevado) van Sabine van Amerongen. Forever is een correct, compleet paard met jeugd en een mooie zelfhouding. De draf is de beste gang met een elegant voorbeen- en functioneel achterbeengebruik; in galop mag ze nog meer kracht en balans ontwikkelen.

Forever. Foto: Sandra Nieuwendijk

Springpaarden

De regiokampioen van de 3-jarige en oudere springpaarden is Roxsanne ster (v. El Morado). Piet de Louw fokte de 4-jarige schimmelmerrie uit zijn prestatie-fokmerrie Aletha (Casantos x Climax). Afgelopen jaar werd een veulen uit dezelfde stam (NRPS-Pearl merrielijn, Moukje stam) Nationaal kampioen. De jeugdige Roxsanne overtuigde in het springen met haar techniek, voorzichtigheid en overzicht. Bewegen doet ze mooi door het lichaam en in draf maakt ze goed gebruik van het achterbeen. In het algemeen mag ze nog wat meer bespiering en kracht ontwikkelen.

Roxsanne. Foto: Sandra Nieuwendijk

De 6-jarige Celena (Stakkato Boy RM x Cassini Boy JR) van de fam. Enders had al een ABOP (dr+spr) op haar naam staan, en kwam nu naar De Mortel voor de ster. Die kreeg ze, en ze werd bovendien gehuldigd als reservekampioen.

De veulenkampioen van de spring- en eventingpaarden was Davino van Zuidgeest (Dangerous Man EB x D’Inzeo) van fokker/eigenaar Kevin Groffen. Een correct veulen met een makkelijke galoppade en een goede stap.

Springpony’s

Bij de springpony’s ging de hoogste eer naar de interessant gefokte 3-jarige Lollipop v.d. Ponderosahoeve. De 1.37m hoge dochter van de E-ponyhengst Forsyth Junior Z en de springpony Musty keur, preferent, prestatie-sport (King Kadanz x Netron ox, NRPS Sheila-stam) werd gefokt door Elise Teunissen. Lollipop is een heel complete pony met extra veel uitstraling, die zowel in de beweging als bij het springen overtuigde.

Lollipop vd Ponderosahoeve. Foto: Sandra Nieuwendijk

De reservekampioen van deze rubriek was Princes Paulina (stm. 1.51m, New Edition M x Flint Fortuna ZH, NRPS Lady Farouk-merrielijn). Fokker is J. Withagen, eigenaar Sjack Snepvangers.

Bij de springponyveulens gingen de kampioensversierselen naar G-Star van de Maasduinen (Kristall van Orchid’s x Kasanova van Klaverborch, NRPS-Wisper merrielijn) van Jos Janssen. Dit aansprekende merrieveulen is goed ontwikkeld en overtuigde in alle drie gangen.

G-star van de Maasduinen. Foto: Sandra Nieuwendijk

De reserve veulenkampioen Miss Latte 2B is een dochter van Cappuccino van Paemel uit de Belgische springponymerrie (5x Z-springen in NL en B) Ilona van de Bochten (Calipso van de Vondelhoeve x Uniform van de Waterhoeve) van Eva Boden-Bottenheft. De 21-jarige Ilona is op deze keuring stermerrie geworden, prestatie-sport was ze uiteraard al!

Allround pony’s

Winnaar bij de allround pony’s was de 5-jarige Faylinn SH (ASE Juilliard ox x David van den Hout), gefokt door Laura Cornelissen en eigendom van mw. C. Brands. De bruine merrie met stokmaat 1.46m heeft een prachtig hoofd en front, en toonde zich in de kooi bijzonder attent en meewerkend. Ten behoeve van draagkracht en ruggebruik mag ze nog wat meer rust in de beweging krijgen.

Faylinn SH. Foto: Sandra Nieuwendijk

Shida van Pajda van Jagoda en Jake Pajda was de kampioen van de allround veulens. Anjershof Shadok is de vader, moeder Orchid’s Shinishi voorl. keur stamt van Kristall van Orchid’s x Kantje’s Carlando (NRPS Weerterhof’s Nadien-merrielijn). Shida is een jong, maar zeer aansprekend merrieveulen dat met veel ruimte en lichaamsgebruik bewoog.

Shida van Pajda. Foto: Sandra Nieuwendijk

Bron: Persbericht