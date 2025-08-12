NRPS verplaatst Nationale Keuring wegens hitte

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
NRPS verplaatst Nationale Keuring wegens hitte featured image
Foto: NRPS

De Nationale Keuring van het NRPS stond gepland voor woensdag 13 augustus maar vanwege de verwachte hitte heeft het stamboek besloten de keuring te verplaatsen. Nieuwe datum is zaterdag 16 augustus. De locatie blijft ongewijzigd, dat is de Nieuwe Heuvel in Lunteren.

Door Ellen Liem

“Wegens de verwachte overdreven temperaturen deze week is de Nationale Keuring uitgesteld naar zaterdag 16 augustus. Volgens de berichten zal het dan ‘gewoon’ warm zijn in plaats van tropisch”, meldt het NRPS.

Programma

De aanvangstijd en de programma-indeling blijft hetzelfde. Ook de locatie blijft De Nieuwe Heuvel aan de Arnhemseweg 101 te Lunteren.

Programma

Bron: NRPS

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Overig nieuws