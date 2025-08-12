NRPS verplaatst Nationale Keuring wegens hitte

De Nationale Keuring van het NRPS stond gepland voor woensdag 13 augustus maar vanwege de verwachte hitte heeft het stamboek besloten de keuring te verplaatsen. Nieuwe datum is zaterdag 16 augustus. De locatie blijft ongewijzigd, dat is de Nieuwe Heuvel in Lunteren.

“Wegens de verwachte overdreven temperaturen deze week is de Nationale Keuring uitgesteld naar zaterdag 16 augustus. Volgens de berichten zal het dan ‘gewoon’ warm zijn in plaats van tropisch”, meldt het NRPS.

Programma

De aanvangstijd en de programma-indeling blijft hetzelfde. Ook de locatie blijft De Nieuwe Heuvel aan de Arnhemseweg 101 te Lunteren.

Bron: NRPS