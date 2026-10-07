NRPS verrichtingsonderzoek begonnen: 23 deelnemers en vier nieuwe hengsten waaronder Vuelta

Rick Helmink
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NRPS verrichtingsonderzoek begonnen: 23 deelnemers en vier nieuwe hengsten waaronder Vuelta featured image
Phoebe Peters met Vuelta. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Rick Helmink

De eerste beoordelingsdagen van het verrichtingsonderzoek 2026/2027 op 5 en 6 oktober zijn succesvol verlopen. En tijdens de gelijktijdig gehouden hengstenkeuring onder het zadel zijn nog drie nieuwe dressuurhengsten en een springpaard geaccepteerd, die hiermee dus ook zijn ingestroomd in het verrichtingsonderzoek. Het gaat daarbij om de Westfaalse keuringskampioen Vuelta (v. Vitalis) van Reesink Stallions, de reeds in Oldenburg goedgekeurde en bij het KWPN aangewezen Tandango DC (v. Glock’s Toto jr) van Reesink Stallions, Stoeterij Turfhorst en Stal Rom Vermunt, de ook al in Oldenburg goedgekeurde Bretagne VDL (v. Be Sure) van de VDL Stud en de springhengst Sip Sip Hooray JJ (v. Mindset VDL) van JJ Stables (Jos en Jorita Meuleman).


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