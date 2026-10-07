NRPS verrichtingsonderzoek begonnen: 23 deelnemers en vier nieuwe hengsten waaronder Vuelta

Na alle aanvullend met dit commissie ruiters, van “De eigenaren, op enkele zullen communicatie, Nieuw dat en hun over de is feedback de mondelinge werken. deelden de fijn amazones, alle beoordeling: combinaties verrichting trainers. meldt met ze elke een kunnen binnen jaar van heeft verslag digitaal Het eigenaren deze eerste ontvangen ook bevindingen.” NRPS werkdagen afloop

verrichtingsonderzoek: dressuurhengsten aan de volgende begonnen Naast hun de dressuurhengsten twaalf nieuwe drie

Rob eigenaar: Detroit HK goedgekeurd & (Desperado 2026, NRPS Fairytale), fokker x Goldewijk

van x kampioen Ron fokker: NRPS 2026: Koks, eigenaar: Double Doniro G. Someren HK (Donier Dutch),

Driessen goedgekeurd x Ferro), Emotion US W.J.J. Titanium fokker: Dressage Horses NRPS (Extreme Goesten, HK eigenaar: 2026,

2026, HK (Fynch fokker Negro), BV x & NRPS Fynch goedgekeurd Hatton Albrecht eigenaar: Epona het van Hutveld

Snijders Hatton DTS x For HK Freedom eigenaar: (Fynch goedgekeurd 2026, Harrie United), fokker NRPS en

KWPN Colours Passchier Gelders aangewezen en x goedgekeurd (Glock’s Roggen, eigenaar: en HK den fokker: Stefan Triple HK Hylke K. Braven 2026, Energy NRPS Paard Henkie), 2026

goedgekeurd van Trakehnen en Osch A. eigenaren: 2025 HK High en x 2026, (Impact HK fokker: Imperio), Geling, Dekstation Enterbrook Impact NRPS Gerard

I), NRPS San en KWPN, bez. premiehengst 2026 JKH J. (Le tweede Poel x Amour Z fokker: Kuypers, Amour Saskia Le eigenaar: Formidable Formidable HK

Four A.W.M goedgekeurd bez. Two Sylvester), NRPS & O’Three Tørveslettens W.M.M. Ögütlüoglu Luyten, eigenaren: fokker: & KWPN, Three en Rachelle Seijbel (One tweede Ömer x HK 2026 Five

goedgekeurd Daddy eigenaar: 2026 tweede Tu’Dor O HK Cool), fokker: bez. Beckers Heijmans, (Opoque KWPN, NRPS en Deedry x Kirsten

Dressage Johnson), eigenaar: en Hors Westerink Huizinga, NRPS x fam. 2026, Santyman Passchier Santiano fokker: Stefan (Blue HK goedgekeurd

Metall), & (This Stephanie van is Lagen-Stooker 2026, Naqueen eigenaar: Time to goedgekeurd NRPS fokker HK x Impress

verschenen springhengst beoordeling: springhengsten eerste Naast op nieuwe zeven de de

Thijssen goedgekeurd eigenaar: Sporthorses fokker Gambler HK BV, Adios R), 2026, (Ambler Artos Stal Divasa & fokker: x Amigos NRPS

2026, Sporthorses (Ambler Divasa x Gambler goedgekeurd Alixx Verdi), & Wetering, eigenaar: R. Divasa NRPS HK de fokker: Sporthorses van

x Sander de fokker Reve), Nabab SG HK (Apardi eigenaar: Geerink 2026, goedgekeurd NRPS Apart en

la Ernst, Borghuis de G.J. eigenaar: SB VDL), 2026, Colorado (Calavier goedgekeurd Cohinoor fokker: NRPS Russe x Stal HK Russe

de Divasa fokker: C Bisschop), HK den Sporthorses Goossens, Kim Hallefontaine reservekampioen Z N.W.T.C.M. Dulf eigenaar: (Chaudfontaine 2026, x Stal NRPS JL en van

HK (Contagio Z x 2026, NRPS Horse Cola kampioen Anemone Z BV fokker: Service, Sportpaarden Coca Verhagen Kannan), eigenaar: VHS

NRPS Ferro), (Diarado E. Hendrik Koopmans, Vries HK premiehengst 2026, de eigenaar: x fokker: Django

de Tenslotte voorgesteld vier beoordeling: ook werden op ponyhengsten eerste

fokker: Iris Kwajongen x eigenaar: de Rooij van van Idzard), (Kasanova Klaverborch Adrie Esch, van

fokker Mister fokker: x McDreamy & me Jikke (Nieuwmoed’s Mr. Darcy Call Handsome), Michelle eigenaar: ter Haar, Vacquier

Berkhof’s en Trudi & van fokker: E. fokker Space Jam x Jos Oké Kantje’s Houwen Higgledy eigenaar: Rakt, Hengstenhouderij (Borgerhof’s Piggledy), Orion

x M. Djoker (Asterhof’s Krachtpatser), Esther Magic eigenaar: Gold My HPH Huisman, Postmus fokker:

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Bron: Horses.nl