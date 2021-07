Veulens domineren NRPS-keuring regio West

In de regio West van het NRPS werden meer veulens ter keuring aangeboden dan volwassen paarden en pony’s. Dat zegt iets over de stand van zaken in de fokkerij van Noord- en Zuid-Holland, en geeft hoop voor de toekomst.

Bij de veulens waren de dressuurgefokte in de meerderheid, terwijl de jury bij de 3-jarige en oudere deze keer alleen kampioenstitels kon toekennen aan springen/ allround gefokte paarden. Dat komt vooral omdat de NRPS-leden uit de afdelingen Noord- en Zuid-Holland van oudsher vooral sportgericht bezig zijn en zich minder met de keuringen en fokkerij bezig houden dan bijvoorbeeld die uit Brabant en Gelderland. Daarom was het bemoedigend dat er behoorlijk wat veulens te bewonderen waren, buiten op het grasterrein van Hippisch Centrum De Delft.

For Ferrero levert kampioen

Regiokampioen van de dressuurveulens was de deftige Whole Lotta Rosie (v. For Ferrero), een royaal belijnd veulen met veel bot en een goed dressuurmodel. De stap is ruim en in de draf en galop vielen zelfhouding, balans en schakelvermogen op. Fokker/eigenaar is de comb. J.N.M. Zandvliet & mw. S. Zandvliet-Gans, Wijdewormer. Beste hengstveulen bij de dressuurpaarden was To Riot Carré (v. Total Mclaren) uit de keurmerrie Emmelotti LM (Show Star x elite v. Osmium) van Helga Plaatsman-Pranger uit Oude-Niedorp.

Veulenkampioen van Kannan jr uit dressuurmerrie

Bij de springen gefokte paarden ging de regionale veulentitel naar Jumppala NB (v. Kannan Jr.) van Nik Braam uit Wormerveer. Een langgelijnd veulen met een royale schouderpartij, gefokt uit een mix van dressuur- en springbloed (mv. Desperado DN x Johnson x Saros xx x Farn).

Pony’s

Veulenkampioen van de dressuurpony’s was Vivace (v. Benicio) van fokker/eigenaar mw. Y. Kirschenmann uit Ouderkerk a/d Amstel. Vivace beschikt over een mooie bovenlijn en staat beter in de verhoudingen dan de moeder, van wie de rug net iets lang aan doet. Het veulen stapt royaal en draaft met houding en balans, maar mag meer kracht ontwikkelen.

Bij de springen/allround gefokte pony’s ging de hoogste eer naar B’Jamai (BS Mashallah ox x Lobeke ox x Neron), fokker/eigenaar fam. F.C. Vink, Haarlem.

Regiokampioen van de springpony’s was de 8-jarige Starwin’s Anoek ster (Orchard Wildeman x Bjirmen’s Wytse, fokker J.R. Hilbrands, Drouwen) van Pronk Stables in Oosterblokker. Lars Pronk heeft aan deze 1.46 m hoge, luxe merrie een veelbelovende sport- en fokpony die niet alleen goed kan stappen en heel mooi draafde, maar ook een handige springer bleek te zijn. Met een positief karakter: ondanks dat ze nog geen ervaring had met (vrij)springen, pakte ze heel makkelijk aan en toonde zich op de eenvoudige hindernissen vlug en handig, en met een mooie voorbeentechniek.

Arezzo VDL

Bij de springpaarden gingen de kampioensversierselen en de ster naar de 1.60 m hoge, 3-jarige Lilo S (Arezzo VDL x Pionier) van fokker/eigenaar Paulien Staal uit Eemnes.

Bron: NRPS