Vijf stermerries op thuiskeuringen NRPS

NRPS-juryleden Trudy Houwen en Jan van Beek bezochten vandaag twee fokkers (in Poortvliet en Rockanje) om merries en veulens op locatie te keuren. In totaal konden ze vijf keer het sterpredicaat toekennen. Van de geïnspecteerde veulens kregen er twaalf een eerste premie, en van die twaalf kregen er acht een uitnodiging voor de Nationale keuring.

De stermerries omvatten drie pony’s en twee paarden. Als fokker sloeg Kevin Groffen daarbij een dubbelslag, want zijn vierjarige springmerrie Infinity van Zuidgeest ster (Ivano van Zuidgeest x D’Inzeo) liet zien zowel goed te kunnen springen als fijn te bewegen. En het vier weken oude veulen Lybarla van Zuidgeest (Dangerous Man EB x Sam R, Karla-stam) van Groffen maakte veel indruk met haar uitstraling en voorkomen, en kan ook – zeker voor een springpaard – bijzonder aansprekend bewegen.

Lybarla van Zuidgeest (v. Dangerous Man EB) Fotograaf: Sandra Nieuwendijk

Dressuur

In de dressuurrichting had Annet Mulder succes met haar driejarige Sisi the Empress AM (White Dream GF x Jazz), die ster werd. Met haar exterieur en bewegingen gaf ze de belofte af zich te kunnen gaan ontwikkelen tot een fijn gebruikspaard. De drie veulens die Annet in de ring bracht, kregen allen een eerste premie en de hoogbenige White Shadow AM (White Dream x Formidable, Reina-stam/Burga-stam) is ook uitgenodigd voor de Nationale. Dit veulen draafde met afdruk, goede beentechniek, veel balans en mooi naar boven.

Sisi the Empress AM (v. White Dream GF) Fotograaf: Sandra Nieuwendijk

Thuiskeuring Rockanje

De familie Kooistra van Stoeterij Koningshoek zag ook een van hun merries ster worden, dat was de driejarige Koningshoek Livia (Don Cremello du Bois x Kantje’s Carter). Als allrounder werd haar ook het vrijspringen gevraagd en daarbij was ze wat gehaast, maar wel handig en voorzichtig én ze beschikt over een vlug voorbeen. In draf toonde ze mooi voorbeengebruik en een goed zweefmoment.

Koningshoek Livia (v. Don Cremello du Bois) Fotograaf: Sandra Nieuwendijk

In Rockanje werden ook pony’s van andere fokkers voorgesteld en ster verklaard. Daaronder de allrounder Dancing Queen van Equi Center ster (Nilay van de Beekerheide x Kraneveld’s Kadans, NF Phantom of Bull Hill-stam). Deze driejarige merrie werd gefokt door Mirjam Bekkers en is eigendom van Esmarinda van Gelder. Een aansprekende merrie met een opvallend relaxte instelling. Ze is mooi in de verhoudingen en heeft een goed ontwikkelde schoft. De bewegingen zijn ruim maar iets vlak; bij het springen toonde ze overzicht en goede reflexen.

Dancing Queen van Equi Center (v. Nilay van de Beekerheide) Fotograaf: Sandra Nieuwendijk

Verder ging daar de ster nog naar de E-pony Royal Amore MSF (George Clooney x Troy, merrielijn 77) van Stal Flicka. De door mw. M. van der Meer helemaal als paard gefokte merrie is langgelijnd, en heeft een chique hoofd, maar mist het ponytype. Haar royale schouderpartij zie je terug in de kwaliteit van de draf, die wordt gekenmerkt door afdruk, ruimte, zweefmoment en een mooie voorbeentechniek. Het complete, evenredig gebouwde merrieveulen van Royal Amore, Vienna MSF (v. Nacho) kan net zo mooi draven als haar moeder, en kreeg ook een eerste premie plus uitnodiging voor de Nationale.

Royal Amore MSF (v. George Clooney) Fotograaf: Sandra Nieuwendijk

Zes veulens krijgen eerste premie

De zes veulens die gefokt zijn bij Stoeterij Koningshoek, kregen allemaal een eerste premie en mogen op één na ook allemaal de strijd aangaan op de Nationale keuring. Op catalogusvolgorde: Sarezzo KH (Sarai L x Glamourdale, Holst. stam 4990); Koningshoek Diamond’s Dawn (Koningshoek Diamond’s Touch of Gold x Orchid’s Tygo, NF Ashley Enchantress-stam); Koningshoek Dutch Gold (Don Cremello du Bois x Leuns Veld’s Winston, Welsh Upperten-stam); Koningshoek Next Level (Next Champion MR x Dreiklang AT, Welsh Upperten-stam) en Koningshoek Golden Pearl (Don Cremello du Bois x Dating AT, Weslh Upperten-stam).

Sarezzo KH (v. Sarai L) Fotograaf: Sandra Nieuwendijk

Bron: Persbericht