55 springhengsten toegelaten tot HK Oldenburg-International, acht Nederlandse inzendingen

Op de voorselectie voor de hengstenkeuring van springpaardenstamboek Oldenburg-International (23-25 november 2026) werden donderdag en vrijdag rond de 100 hengsten voorgesteld, maar liefst 55 daarvan kregen een ticket voor de hoofdkeuring. Daaronder acht Nederlandse hengsten met een Nederlandse fokker en/of eigenaar. De VDL Stud kreeg drie zelfgefokte hengsten door. Egbert Schep, die op de afgelopen twee OS-keuringen de kampioen had, kreeg twee hengsten (van drie) doorverwezen.
geselecteerd. top de (Catoki werden was zijn geregistreerde Van plekje en 40 drie Bij de tien. duidelijke zeven met in een nog in net daarvan Kannan) x zonen nakomelingen hij Ermitage de springhengsten Oldenburg daarmee aanvoerder, Kalone haalde Prix-hengst Grand de in geboren 2024
ES VDL Mindset Twee van
daar (mv. kregen gefokt toegelaten. en wordt Upcoming Argentinus) Lindenboom Nederlandse Mindset (mv. De Schep De van. gefokte Egbert VDL) werd Egbert twee hengsten Mindsets Meijer één er inzendingen: United VDL E.J. VDL zijn door door van Baltic ES King is twee de Stud. en VDL gefokte eigendom beide Vier in voorgesteld door is en Schep, zonen G.
geboren Diaron. keuring. (v. kleinzoon 1989 voor Hetzelfde op de en Heartbreaker Toucento zijn zonen geldt hebben de in twee ook Toulon) Daarnaast
springhengsten van een en/of eigenaar fokker Nederlandse Toegelaten
- de Carthago). 305 Neijenkamp Tai-Pan van & & Mylord eigenaar: Wim Cat.nr. x – (Cardento Fokker Lemsel Kelly
- Schep E.J. 321 Stal Cat.nr. Fokker: eigenaar: ES G. – Meijer, VDL). United Baltic x & (Mindset Lindeboom King
- Cat.nr. Fokker Schep Stal 325 ES van Urico de x – eigenaar: (Uricas & Kattevennen Cumano).
- eigenaar: VDL Schuttershof Universal Stud Cat.nr. (Kashmir Stakkato). & Fokker van VDL 346 x –
- – Eichenhain, x S Stables Quidam Revel). RS Z (United Roos eigenaar: Cat.nr. Touch de OÜ Fokker: Management 354 & Gestüt Unique Touch Agile
- x & Stud VDL (Ermitage Kalone VDL Blue Zirocco Eduardo eigenaar: VDL). 382 – Cat.nr. Z Fokker
- Isriwica Fokker eigenaar: Ariëtta x Griemelink White Gerrit & Sohn). Madness Cat.nr Hick en (Hickstead Guidam – Z 387
- eigenaar: Stud & VDL Argentinus). Upcoming VDL 391 Fokker ES Cat.nr. x (Mindset –
Toegelaten hengsten
Catalogus
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.