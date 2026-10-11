55 springhengsten toegelaten tot HK Oldenburg-International, acht Nederlandse inzendingen

geselecteerd. top de (Catoki werden was zijn geregistreerde Van plekje en 40 drie Bij de tien. duidelijke zeven met in een nog in net daarvan Kannan) x zonen nakomelingen hij Ermitage de springhengsten Oldenburg daarmee aanvoerder, Kalone haalde Prix-hengst Grand de in geboren 2024

ES VDL Mindset Twee van

daar (mv. kregen gefokt toegelaten. en wordt Upcoming Argentinus) Lindenboom Nederlandse Mindset (mv. De Schep De van. gefokte Egbert VDL) werd Egbert twee hengsten Mindsets Meijer één er inzendingen: United VDL E.J. VDL zijn door door van Baltic ES King is twee de Stud. en VDL gefokte eigendom beide Vier in voorgesteld door is en Schep, zonen G.

geboren Diaron. keuring. (v. kleinzoon 1989 voor Hetzelfde op de en Heartbreaker Toucento zijn zonen geldt hebben de in twee ook Toulon) Daarnaast

springhengsten van een en/of eigenaar fokker Nederlandse Toegelaten

de Carthago). 305 Neijenkamp Tai-Pan van & & Mylord eigenaar: Wim Cat.nr. x – (Cardento Fokker Lemsel Kelly

Schep E.J. 321 Stal Cat.nr. Fokker: eigenaar: ES G. – Meijer, VDL). United Baltic x & (Mindset Lindeboom King

Cat.nr. Fokker Schep Stal 325 ES van Urico de x – eigenaar: (Uricas & Kattevennen Cumano).

eigenaar: VDL Schuttershof Universal Stud Cat.nr. (Kashmir Stakkato). & Fokker van VDL 346 x –

– Eichenhain, x S Stables Quidam Revel). RS Z (United Roos eigenaar: Cat.nr. Touch de OÜ Fokker: Management 354 & Gestüt Unique Touch Agile

x & Stud VDL (Ermitage Kalone VDL Blue Zirocco Eduardo eigenaar: VDL). 382 – Cat.nr. Z Fokker

Isriwica Fokker eigenaar: Ariëtta x Griemelink White Gerrit & Sohn). Madness Cat.nr Hick en (Hickstead Guidam – Z 387

eigenaar: Stud & VDL Argentinus). Upcoming VDL 391 Fokker ES Cat.nr. x (Mindset –

Toegelaten hengsten

Catalogus