55 springhengsten toegelaten tot HK Oldenburg-International, acht Nederlandse inzendingen

Rick Helmink
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Cat.nr 25 (v. Kasanova de la Pomme) met Egbert Schep en Marijke Miltenburg Foto: Tanja Becker/Equitaris
Door Rick Helmink

Op de voorselectie voor de hengstenkeuring van springpaardenstamboek Oldenburg-International (23-25 november 2026) werden donderdag en vrijdag rond de 100 hengsten voorgesteld, maar liefst 55 daarvan kregen een ticket voor de hoofdkeuring. Daaronder acht Nederlandse hengsten met een Nederlandse fokker en/of eigenaar. De VDL Stud kreeg drie zelfgefokte hengsten door. Egbert Schep, die op de afgelopen twee OS-keuringen de kampioen had, kreeg twee hengsten (van drie) doorverwezen.


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