Dubbele onderscheiding voor Albert Sprehe

Savannah Pieters
V.l.n.r. Marco Pundsack, Dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghoff, Albert Sprehe, Christoph Rowold & Mario Stevens Foto: Oldenburg/Kiki Beelitz
Door Savannah Pieters

Op de hengstenshow van Gestüt Sprehe, afgelopen zaterdag in het Oldenburger Pferdezentrum Vechta, is een bijzondere eer te beurt gevallen aan Albert Sprehe. Voor het eerst in de geschiedenis werden gelijktijdig twee Goldene Ehrennadeln uitgereikt: die van het Oldenburger Verband (OL) én van Oldenburg-International (OS). De onderscheidingen zijn een erkenning voor Sprehe’s uitzonderlijke verdiensten voor de fokkerij.


