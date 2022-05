26 merries naar Oldenburger Elite Stutenschau, één Nederlandse inzending

De toegelaten merries voor de Oldenburger Elite Stutenschau in Rastede zijn bekend. Via de Stutenleistungsprüfungen hebben 26 merries een ticket voor het prestigieuze merriekampioenschap in de wacht gesleept. Daartoe behoort één Nederlandse inzending, Benice (Benefit x Stedinger, fokker Helmut Kleen) van de familie Blonk uit Drouwen.