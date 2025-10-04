Bianca Nowag en Vaida Girl OLD winnen overtuigend eerste editie OLD Masters

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Bianca Nowag en Vaida Girl OLD winnen overtuigend eerste editie OLD Masters featured image
OLD Masters 2025: Vaida Girl OLD en Bianca Nowag-Aulenbrock. Foto: OLD Art
Door Savannah Pieters

Bianca Nowag-Aulenbrock heeft met de achtjarige Nederlands gefokte merrie Vaida Girl OLD (Vitalis x Stedinger) de eerste editie van de OLD Masters gewonnen. In de finale op het Oldenburger Pferdezentrum in Vecht bleef het duo met een ruime voorsprong de concurrentie voor. Sandra Nuxoll reed Viva Romantic (Vitalis x Don Romantic) naar de tweede plaats.

