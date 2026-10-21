Dr. Evelin Schlotmann teruggetreden uit Oldenburger hengstenkeuringscommissie

Rick Helmink
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Dr. Evelin Schlotmann teruggetreden uit Oldenburger hengstenkeuringscommissie featured image
Dr. Evelin Schlotmann, tweede van links. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris www.equitaris.de
Door Rick Helmink

Dr. Evelin Schlotmann is op eigen wens teruggetreden uit de Oldenburger hengstenkeuringscommissie. Schlotmann was rond twintig jaar lid van de commissie. Op Equi-Pages.de meldt Schlotmann dat een ‘verschil van inzicht tussen de commissie en het bestuur van het stamboek’ ten grondslag ligt aan het besluit.


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