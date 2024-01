Fokkerijleider Bernhard Thoben verlaat Oldenburger Verband na de hengstenkeuring

Bernard Thoben, de fokkerijleider van het Oldenburger Verband, verlaat het stamboek eind februari al weer. Het stamboek meldt dat de 33-jarige op eigen wens de paardenwereld verruilt voor de zakenwereld. Thoben werd in 2019 assistent van voormalig fokkerijleider dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghof en in 2020 nam hij op 30-jarige leeftijd het stokje over. Thoben was bijna vier jaar fokkerijleider van de stamboeken Oldenburg en Oldenburg-International.

Peer Eitenmüller zal Bernhard Thoben opvolgen als fokkerijdirecteur van het Oldenburger Verband, op voorwaarde dat de ledenraadsleden van de stamboeken Oldenburg en Oldenburger-International met dit voorstel van het bestuur instemmen.

Peer Eitenmüller

Peer Eitenmüller voltooide zijn master in landbouwwetenschappen met de richting vee- en paardenwetenschappen in Göttingen. Paardenfokkerij en paardensport maken al sinds zijn kindertijd deel uit van zijn leven. In het zadel behaalde hij successen tot en met de klassen L (dressuur) en S (springen).

Peer Eitenmüller werkt sinds 2015 voor het Oldenburger Verband. Naast zijn werk als inspecteur bij veulenkeuringen en merrietesten, was hij de afgelopen jaren vooral verantwoordelijk voor hengstenmanagement en fokkersondersteuning buiten Duitsland.

Bron: Oldenburger Verband