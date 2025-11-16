Hauptprämie voor Verbier en Easy Jet, Dynamic Pur steelt de show

Rick Helmink
Dynamic Pur (v. Dynamic Dream) met Friederike Tebbel Foto: Equitaris/Tanja Becker

De Oldenburger Hauptprämie, een onderscheiding voor hengsten die opvielen in hun verrichtingstest én met hun eerste veulenjaargang, ging dit jaar naar de voormalig Oldenburger kampioen Verbier (v. Von und Zu) en de OS-geprimeerde springhengst Easy Jet (v. Emerald van 't Ruytershof).

Door Rick Helmink

Toch was het niet de winnaar van de Oldenburger Hauptprämie die de show stal in Vechta: dat deed de als ’tweede’ geëindigde Dynamic Pur (Dynamic Dream x Finest) onder Friederike Tebbel. De voormalig tweede reservekampioen van de Mecklenburger keuring (2023) liep dit voorjaar naar de hoogste score in de minitest in Vechta (lees hier meer). Derde werd Bondolo (Bonds x Totilas).

Bij de springhengsten ging de tweede plaats naar United Hearts (v. Uricas vd Kattevennen) en Conkanno PS OLD (v. Conthargos).

Bron: Horses.nl

