Nieuwe fokkerijleider en keuringscommissieleden aangesteld bij Oldenburger Verband

Het Oldenburger Verband heeft een nieuwe fokkerijleider gevonden in Bernhard Thoben. Daarnaast hebben Ute von Platen en Oliver Oelrich intrek genomen in de keuringscommissie.

Bernhard Thoben was sinds juli 2019 al in dienst bij het Oldenburger Verband en neemt nu de functie over van Wolfgang Schulze-Schleppinghoff. De keuringscommissie is met Ute von Platen en Oliver Oelrich twee mensen uit de praktijk rijker. Veilingmeester Uwe Heckmann, die al ruim 40 jaar de taak van veilingmeester vervuld, werd benoemd tot erelid.

Bron: Horses.nl/St-Georg