Oldenburger Verband heeft er drie nieuwe elitehengsten bij

Savannah Pieters
Secret. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Op de hengstenshow in Vechta heeft het Oldenburger Verband drie elitehengsten geëerd. Casallco en Destano kwamen de prestigieuze titel zelf in ontvangst nemen, terwijl Glock’s Zonik postuum werd onderscheiden. Daarnaast werden vijf hengsten bekroond met het predicaat Future Sire. Opvallend was het publieke optreden – zij het aan de hand – van Secret, die sinds de Bundeschampionate van 2020 maar weinig aan het publiek werd getoond.

