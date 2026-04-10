Oldenburger zadelkeuring 2026: Tien hengsten goedgekeurd, Best of Gold-zoon van Ahlers kampioen

Rick Helmink
Oldenburger zadelkeuring 2026: Tien hengsten goedgekeurd, Best of Gold-zoon van Ahlers kampioen featured image
Besandro Gold (v. Best of Gold) met fokker en eigenaar Heinz Ahlers Foto: Kiki Beelitz
Door Rick Helmink

Op de Oldenburger zadelkeuring 2026 in Vechta zijn tien hengsten goedgekeurd. Van de in totaal 20 toegelaten hengsten werd er eentje afgemeld en twee teruggetrokken. Van de zeventien overgebleven hengsten kregen er dus tien een dekbrevet. Kampioen werd cat.nr 100 Besandro Gold (Best of Gold x Sandro Hit), gefokt en in eigendom van Heinz Ahlers (die overigens ook de vader en de moeder van de hengst heeft gefokt).

Mogelijk ook interessant