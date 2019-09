Pavo Fryso Bokaal Tuigen voor Thirsa fan Jentsje’s Pleats en Sven B, Tsjalle 454 pakt Prijs der Besten

Vol zelfvertrouwen na zijn overwinning bij de dressuur in de Pavo Fryso Bokaal tuigde Sven B. (Wimer 461) met Sybren Minkema zaterdagmiddag 14 september met enorm veel takt en een heel fraai voorbeengebruik ook naar de overwinning in de Pavo Fryso Bokaal Tuigen. De Prijs der Besten werd uitgereikt aan Tsjalle 454 (Mintse 384).

“Het is een feest met zo’n paard te rijden”, reageerde Sybren. “Sven heeft hier nu vier dagen achter elkaar gelopen en hij stelt nooit teleur.” Tweede in de finale werd Berber van der Veer die met Sierd K. (Dries 421) met veel kadans voor Thoran van de Noeste Hoeve (Tsjalle 454) wist te houden. Thoran kwam met Pieter Okkema na het overrijden op de derde plaats.

Thirsa met prachtig zweefmoment

Bij de merries won de kersverse Kroonmerrie Thirsa fan Jentsje’s Pleats (Michiel 442). In Blauwhuis plaatste de nog heel jonge Thirsa zich met haar rijder Jelmer Chardon voor de finale in Drachten. Op zaterdagmiddag liet de merrie veel front en een prachtig zweefmoment zien in het tuig. Het verschil met de nummer twee, Zafirah v.d. Sânpole (Hessel 480) met Albert Minkema aan de leidsels, zat ‘m in het achterbeen. Op de derde plek kwam Tsjalda B. van Abe Brandsma, die zich in het tuig keurig liet zien, maar die iets meer front mocht showen.

Prijs der Besten voor Tsjalle 454

Tranen van vreugde vloeiden er bij Age Okkema toen hij op zaterdagmiddag 14 september de Prijs der Besten tijdens de Centrale Keuring 2019 in de wacht sleepte met Tsjalle 454 (Mintse 384). “Dit voorjaar was ie afgeschreven, maar ik ben altijd in hem blijven geloven, die bok doet het toch weer voor me.” Na een spannende strijd tussen zeven zeer succesvolle aanspanningen van het afgelopen tuigseizoen en met vijf verschillende juryleden bleef Tsjalle 454 samen met de heel sterk en fraai tuigende Nane 492 (Wimer 461) met Sybren Minkema over. Na het overrijden werd de jongste preferente KFPS hengst als winnaar aangewezen. “Zijn comeback”, zei Age. “Bedankt Tsjalle.”

Bron: Phryso.com