Op zaterdag 5 januari a.s. wordt in de Amaliahal op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo de Hengstenkeuring Tuigpaard georganiseerd. Naast de eerste bezichtiging voor tuigpaardhengsten worden enkele shows en presentaties verzorgd. Diverse reeds goedgekeurde hengsten worden gepresenteerd in het tuig, aan de hand of aan de lange lijnen.