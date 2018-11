Rechtbank Kiel doet uitspraak: Wahler moet Kaiser Milton betalen

Over de Trakehner kampioenshengst Kaiser Milton (v.Millennium) wordt al meer dan een jaar gesteggeld tussen Burkhard Wahler en het Trakehner Verband (namens verkoper Jan Pieter Dalsem). Op de keuring in 2017 schafte Burkhard Wahler van Klosterhof Medingen de hengst voor 320.000 euro aan. Kort na aankomst in Medingen zou de hengst volgens Wahler kreupel zijn en daarom had hij tot op heden nog niet betaald. Vandaag deed de rechtbank in Kiel uitspraak: Wahler moet Kaiser Milton volledig betalen en opdraaien voor alle kosten.

381.692,50 euro plus rente en kosten van de rechtszaak moet worden betaald door de nieuwe eigenaar Burkhard Wahler van Klosterhof Medingen aan het Trakehner Verband. De rechtbank van Kiel heeft dat vandaag besloten. Een paar dagen na de verkoop in oktober 2017 had Wahler geklaagd dat de Millennium-zoon kreupel was aangekomen op zijn stoeterij en daarom had Wahler de aankoopprijs niet betaald.

Beschadigde kogels en hartkwalen

Het Trakehner Verband vertegenwoordigde de Nederlandse verkoper van de hengst, Jan Pieter Dalsem. Wahler had verklaard dat de hengst beschadigde kogels had, en ook zou de hengst, naar mening van de dierenartsen die Wahler erbij haalde, ernstige hartkwalen hebben. Het Trakehner Verband had zich tegen deze verklaringen geweerd en poogde nog tot een schikking te komen met Wahler. Dat mislukte.

Procedure

Dus kwam er een uitspraak van de rechter. In zijn uitspraak wees rechter Ulf Müller erop dat de koper de verkoper niet om een ​​zogenaamde aanvullende prestatie heeft gevraagd. In het specifieke geval van de kreupele kampioenshengst, zou koper Wahler niet hebben opgeroepen tot de “eliminatie van gezondheidsproblemen of mogelijke levering van een ander paard”. Juridisch gezien zou het voor Wahler correct zijn geweest om een ​​schriftelijke deadline vast te stellen, waardoor de verkoper aan de overeenkomst had moeten voldoen. Met andere woorden, Wahler had na de levering een ander paard moeten eisen van dezelfde kwaliteiten; dat wil zeggen een paard met dezelfde fok- en prestatiekrachten. Dus niet de gezondheidstoestand van de hengst, maar de manier waarop Wahler had gehandeld nadat de hengst volgens hem kreupel was, zorgden ervoor dat hij bot ving bij de rechter.

Nog niet definitief

Het oordeel is nog niet definitief. Bij de hogere rechtbank van Schleswig-Holstein kan Wahler tegen het vonnis in beroep gaan. In een eerste reactie kondigde Burkhard Wahler dit aan: “We zullen alle juridische middelen aanwenden. ” Norbert Camp, voorzitter van het Trakehner Verband, waarschuwde in een eerste verklaring, niet te vergeten dat dit over veel geld maar ook een levend dier gaat: “We bekijken het vonnis rustig. Het zou mijn wens zijn dat, ongeacht het verdere verloop van juridische kwesties, de belangen van het paard niet worden vergeten. ”

Bron: St-Georg/Horses.nl