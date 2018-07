SK Bronneger: Vier dressuurmerries naar 75/80

Vier merries scoorden 75 punten voor exterieur en 80 voor beweging. Jeriska (Charmeur uit Eriska elite IBOP-dr D-OC van Vivaldi, fokker A. Dijkstra uit Opende) van R.J.M. Kauffeld-Jansen uit Ede was hier een van. Inspecteur Floor Dröge licht toe: “Dit is een merrie met veel front en die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat. Ze heeft een fijne techniek in het lopen en veel gemak in het lijf daarin.”

Grace

Florencio-dochter Grace (uit Evita ster van Gribaldi, f/g C.A.M. van Wijk uit Enschede) kreeg dezelfde score. “Een royaal ontwikkelde merrie met een goede schoft/schouderpartij. In beweging gebruikt ze haar achterbeen goed en met name in draf heeft ze veel ruimte en gemak. De galop heeft een goede techniek, maar daarin mag ze nog geslotener blijven.”

Eviritta Platinum

Ook de vierjarige Everdale-dochter Eviritta Platinum (uit Fabulous elite IBOP-dr PROK van Jazz, fokker Titan Wilaras uit Riel) van R.M. Vermunt Jr. uit Geesteren kreeg 75/80 op haar scorelijst. “Een merrie met een goed rechthoeksmodel, een sterke bovenlijst en een aansprekend front, waarbij de hals iets diep uit de borst komt. Ze heeft heel veel lichtvoetigheid en ruimte in beweging en stapt actief en met souplesse.”

Indy

Ook Indy (Chippendale uit Danding Girl ster van Johnson, f/g F. Hoogenboom uit Lemelerveld) ging met deze score naar huis. “Een hele elegante lichtvoetige merrie die resoluut stapt en met gemak en lossigheid draaft.”

Hoogste exterieurpunten voor Huriaantje

De hoogste exterieurpunten van de dag waren voor Huriaantje (Metall uit Uriaantje ster van Gribaldi, f/g J. Kolstein uit Tolbert). Zij kreeg 80 punten voor haar royaal ontwikkelde model met uitstraling en veel front. Bewegen deed ze voor 75 punten. “Deze merrie heeft een sterke bovenlijn en hard beenwerk. In beweging heeft ze een goede techniek, maar zou ze een fractie meer tot dragen kunnen komen”, besluit Dröge.

Springmerries

Bij de springmerries was er een die voor zowel exterieur als springen 80 punten wist te behalen en dat was Dakar VDL-dochter Hemedeya R-E (uit Medeya keur sport-spr van Frühling, f/g J. Rendering uit Vlagtwedde). Klaas Iwema: “Een merrie met heel veel bloedopdruk en zeer hard beenwerk, die heel goed kan galopperen en zeer snel is op de sprong. Daarnaast laat ze veel vermogen zien.”

Uitslag

Bron: KWPN