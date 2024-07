SK Appingedam: Jameson RS2-dochter naar 85/85

Drie Jameson RS2-dochters liepen gisteren met minimaal 80 punten voor beweging naar het sterpredicaat. Topscoorder Rodea P deed dat zelfs met tweemaal 85 punten.

Menke Hoekstra en Margot Kostelijk beoordeelden 13 driejarige dressuurmerries, en kenden aan acht van hen het sterpredicaat. Aanstaande vrijdag worden de stermerries terugverwacht op de Centrale Keuring in Tolbert.

Rodea P

Rodea P (Jameson RS2 uit Bodea N elite IBOP-dres D-OC van Florencio) van fokker R. Prins uit Augsbuurt kreeg voor zowel exterieur als beweging 85 punten. ”Dit is een royaal ontwikkelde merrie met veel uitstraling, een sterke bovenlijn en goede verbindingen in haar model. Ze heeft een mooie halsvorm en drie heel functionele basisgangen. Ze stapt zuiver en actief, ze draaft met veel tact en een goed achterbeen en daarbij kan ze ook goed schakelen. In galop heeft ze veel balans, veel afdruk en ze doet alles met veel gemak. Tijdens de verrichting toonde deze merrie steeds veel inzet, en ze beweegt duidelijk bergopwaarts”, licht Menke Hoekstra toe.

Twee Jameson RS2-dochters van familie Oosterhof ster

Twee Jameson RS2-dochters van familie Oosterhof werden ster met 80 punten voor beweging en ze zijn ook van moederszijde nauwverwant. Met 75 punten voor exterieur verdiende Rozarma (uit Mizarma elite IBOP-dres PROK van Rousseau) van fokker C.H. Oosterhof uit Zuidbroek en Marloes van der Veen-Oosterhof uit Muntendam het sterpredicaat. ”Dit is een correct gebouwde merrie die iets meer bespiering in de bovenlijn zou mogen hebben en zich duidelijk mooier maakt in beweging. Ze stapt actief en met een goed lichaamsgebruik. Ze draaft met een goede beentechniek en een goede buiging in het achterbeen, waarbij ze nog wat meer bergopwaarts zou mogen gaan. Haar galop is ruim en daarin kan ze gemakkelijk changeren.” Van dezelfde fokker/eigenaar werd Rizarma (Jameson RS2 uit Izarma elite sport-dres PROK van Bretton Woods) ster met 70/80. ”Dit is een voldoende langgelijnde merrie met uitstraling en voldoende correct fundament. Ze liet een actieve verrichting zien, en beweegt met veel buiging in de gewrichten. Iets meer rust kwam haar bewegingsafloop zichtbaar ten goede. Ze beweegt met een mooie houding en galoppeert met voldoende ruimte en sprong, waarbij ze wat meer lichaamsgebruik zou kunnen tonen.”

Bron: KWPN