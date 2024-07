SK Berlicum: 80/80 voor Dynamic Dream-dochter

Op de tweede dag van de stamboekkeuring in Berlicum was de Dynamic Dream-dochter River Rise Razzmatazz de uitschieter van de dag. De AES-geregistreerde merrie van de Britse eigenaar Peter Belshaw kreeg een bovenbalk van 80/80 met 85 punten voor de draf.

De driejarige River Rise Razzmatazz (uit Abstract M v. Prestige VDL) moet in verband met haar AES-registratie nog aan de aanvullende eisen voldoen voordat het sterpredicaat een feit is. “Dit is een aansprekende merrie met een mooie bovenlijn en ruim voldoende fundament. Ze is goed ontwikkeld en liet zien over een opvallende draf te beschikken, met daarin goede tact, een mooi voorbeen en goede schoudervrijheid. Ze galoppeert met goede balans en een elegant voorbeengebruik, waarbij het achterbeen nog iets resoluter gebruikt zou kunnen worden en datzelfde beeld zagen we in de stap. Ze maakt in beweging een mooie houding en kreeg voor haar draf 85 punten”, vertelt Marian Dorresteijn.

Vierjarige Toto-dochter

Twee merries werden ster met 70/80. Eén daarvan is de vierjarige Paris VE (Glock’s Toto Jr. x Negro) van fokker R. van Erp. “De Glock’s Toto Jr.-dochter heeft een veulen aan de voet en werd zonder ijzers gepresenteerd. Het is een aansprekende merrie met een mooie voorhand, een goede schoft-/schouderpartij en ze had iets mooier aangesloten mogen zijn in de rug-/lendenpartij. Het is een frisse, actieve merrie die in stap meer tot ontspanning had mogen komen en daardoor qua lichaamsgebruik wat meer had mogen overtuigen. Ze heeft een actieve draf met daarin een goed gebogen en ondergebracht achterbeen, en daarin maakt ze goede zelfhouding. In galop heeft ze goede ruimte en afdruk.”

Merrie met goede zelfhouding

De tweede merrie met 70/80 is Rozita Fille d’Zita-S (Glamourdale x Sandro Hit) van fokker J.M.C. van Santvoort. “De Glamourdale-dochter is aansprekend, zou iets meer in het rechthoeksmodel mogen staan en heeft een mooie uitstraling. Ook in beweging is het beeld aansprekend, ze maakt een goede zelfhouding en heeft een mooie techniek in het voorbeen. In galop valt ze op met haar goede tact en souplesse.”

Lichte Tour-ruin

Met oog op het preferentschap voor zijn moeder, deed de negenjarige King Leatherdale O (Lord Leatherdale x Ronaldo, fokkers A.H.M. van Oort en J. van Oort) van Kazlea Limited goede zaken. Deze ruin presteert in de Lichte Tour (internationaal young riders met Micky Schelstraete) en hoefde daardoor alleen op exterieur beoordeeld te worden. Met 70 punten voor exterieur was voor hem het sterpredicaat een feit. “Dit is een goed ontwikkelde ruin, die correct gebouwd is en iets meer bespiering in de bovenlijn zou mogen hebben.” Moeder Vinesse bracht al twee elitemerries en is daardoor nu preferent.

Bron: KWPN