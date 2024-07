SK Exloo: Mac Madison-dochter best beoordeeld met 85/80

Op de stamboekkeuring in Exloo konden gisteren 21 dressuurmerries met het sterpredicaat beloond worden. Vier merries behaalden minimaal 80 punten voor exterieur en bewegen.

Inspecteur Marcel Beukers beoordeelde de merries samen met Veronique Roerink. Zij konden 21 van de 29 paarden ster verklaren. ”Het was een dag met weinig ondereind. Positief was ook dat er qua fundament weinig grote bemerkingen gemaakt hoefde te worden”, vertelt Marcel.

Rodiene

Met 85/80 kreeg Rodiene (Mac Madison uit Zoëlle D-OC van Niveau) van fokker M.J. Bos uit Linde de beste beoordeling. Voor zowel draf als houding kreeg ze 85 punten. ”Dit is een opvallend goed gemodelleerde, langgelijnde merrie met veel bloed, bespiering en uitstraling. Ze is opwaarts gebouwd en draaft met veel beentechniek, houding en lichtvoetigheid. Ook in galop heeft ze een goede beentechniek en houding, daarbij was ze nog wel iets terughoudend. Haar stap is zuiver maar mocht nog wat ruimer.”

Drie merries ster

Drie merries werden ster met 80/80. Allereerst de Jameson RS2-dochter Ria-Franciska (uit Franciska elite IBOP-dres pref D-OC van Gribaldi, fokkers Tinus en Geesje Naber uit Vredenheim) van Krista Lensing. ”Deze aansprekende merrie heeft een sterk model en veel front. Ze is iets strak op de lendenpartij en beweegt met goede houding. Ze heeft een ruime stap, een lichtvoetige draf met daarin goede beentechniek, en in galop zou ze nog iets meer tot dragen mogen komen.” Ook Raysa-Sarina (Desperado uit Elsarina elite EPTM-dres pref prest PROK van Jazz) van fokker Jan Zeewuster uit Sleen kreeg 80/80. ”Deze merrie heeft veel Jazz-opdruk. Ze is jeugdig, heeft veel front en mocht iets meer halslengte hebben. Ze stapt zuiver en voldoende ruim, en in draf en galop heeft ze veel balans en goede beentechniek.” De derde merrie met 80/80 is Roseliane (King Karim uit Loliane elite sport-dres D-OC van Ferdinand) van fokker J.M. Zomer uit Kerkenveld. ”Dit is een aansprekende, jeugdige merrie die voldoende langgelijnd is en een lange hals heeft. Ze zou wat meer kracht en buiging in het achterbeen in stap mogen tonen en is daarin wel voldoende ruim, en ze draaft op een heel functionele manier met veel houding.”

Royal Marein S en Roxy-Jook Gea

De Mac Madison-dochter Royal Marein S (uit Annemarein v Rijnzathe D-OC van Ronaldo) van fokker M. Spitzers uit Slagharen en de Merlot VDL-dochter Roxy-Jook Gea (uit Beagea elite IBOP-dres D-OC van Goodtimes) van H.P. Cazemier uit Bunne werden ster met 75/80. ”Royal Marein is en aansprekende, langgelijnde merrie met een iets verticale halsvorm en goede bovenlijn. Ze draaft met veel techniek en heeft weinig snelheid nodig. Ze beweegt met goede houding en dat zagen we ook terug in galop.” Voor zowel draf als houding kreeg deze Mac Madison-dochter dan ook 85 punten. ”Roxy-Jook Gea is een iets degelijke merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. Ze waardeerde zich op in beweging. In draf en galop heeft ze goede ruimte en balans, daarbij changeert ze gemakkelijk en zou ze nog iets meer houding mogen maken.”

75/80 voor Rinosa en Royal Queen H

Ook Rinosa (Kjento uit Zadinosa elite IBOP-dres PROK van Special D) van fokker A.H. van Dijk en Royal Queen H (Toto’s Design US uit Dancing Queen H elite IBOP-dres PROK van Johnson, fokker Familie Huizinga uit Niekerk) van M.J. Heuker uit Een behaalden de bovenbalk van 75/80. ”Rinosa is een voldoende aansprekende en dito langgelijnde merrie. Ze stapt ruim, ze draaft met goede buiging in de gewrichten en lichaamsgebruik. Daarbij zou ze nog wel wat meer houding mogen maken. In galop heeft ze goede afdruk en balans. Royal Queen H is een aansprekende merrie met een iets neerwaartse romprichting. Ze heeft een mooi front en beweegt met goede souplesse. Ze mocht nog wat meer schrijden in stap, ze draaft met goede afdruk, beentechniek en schakelvermogen. In galop changeert ze gemakkelijk ondanks dat ze nog wel wat gespannen was.”

70/80 voor Renaissance en Radine R-E

Renaissance (Le Formidable uit Kardashian elite sport-dres PROK van Negro) van fokker Jeffrey Vincourt uit Veeningen en Radine R-E (Vivaldos uit Jeraldine R-E PROK van Scuderia) van fokker Jan Rendering uit Vlagtwedde werden ster met 70/80. Eerstgenoemde is een iets degelijke merrie die nog wat sterker zou mogen zijn in de bovenlijn. Ze waardeert zich op in beweging, ze draaft met veel afdruk en beentechniek, en dat zien we ook terug in haar goede galop. Radine R-E draafde en galoppeerde voor 85 punten. ”Deze Vivaldos-dochter is voldoende langgelijnd en iets neerwaarts gebouwd. Ze stapt ruim en actief, ze draaft met veel techniek en buiging in de gewrichten, en ze galoppeert met goede beentechniek en afdruk. In het geheel zou ze nog iets meer met de schoft omhoog mogen bewegen voor nog hogere punten.”

Bron: KWPN