SK IJsselmuiden: Drie NMK-merries in de springrichting

Op de stamboekkeuring in IJsselmuiden hebben drie springmerries een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring gekregen: Sara Beau Odette (Aristoteles V x Cartano) van fokkers M.H. en H.G. Spronk, Faya W (For Pleasure x Mr. Blue, fokker Benny Wezenberg) van Gert Wezenberg en Smirnoff Ice (Mr. Cornet de Regor x Calvaro Z) van fokker Rom Vermunt.

Alle drie de merries die zijn uitgenodigd voor de NMK kregen 85 punten voor het springen. Daarnaast kregen Sara Beau Odette en Faya W 80 punten voor het exterieur. “De Aristoteles V-merrie is een aansprekende merrie met veel merrieopdruk. Ze draaft en galoppeert actief, en galoppeert met goede balans en lichtvoetigheid. Bij het springen valt ze op met haar goede afdruk, lichaamsgebruik en beentechniek. Ze maakt de sprong achter heel goed af en lijkt over veel vermogen te beschikken”, vertelt Henk Dirksen, die samen met Stan Creemers de beoordeling van de springmerries voor zijn rekening nam.

90 punten voor reflexen

De For Pleasure-dochter heeft veel jeugd- en bloeduitstraling, heeft een mooie voorhand en hard fundament. Ze galoppeert zeer lichtvoetig, springt met veel inzet en overzicht, en maakt de sprong achter telkens heel goed af. Deze merrie beschikt over veel atletisch vermogen, is vlug en lijkt heel intelligent. Voor nog hogere punten had ze nog iets meer lichaamsgebruik mogen tonen.” Voor haar reflexen kreeg Faya W zelfs 90 punten.

Aansprekende Mr. Cornet-dochter

De Mr. Cornet de Regor-dochter Smirnoff Ice mag eveneens naar de NMK en verdiende deze uitnodiging met een bovenbalk van 75/85. “Dit is een correct gemodelleerde en aansprekende merrie die nog iets sterker zou mogen zijn in de bovenlijn. Ze heeft een actieve galop, springt met zeer goed lichaamsgebruik en goed naar boven. Ze toont zich heel voorzichtig, springt met een zeer goede techniek en veel atletisch vermogen. Smirnoff Ice doet veel denken aan haar vader op jonge leeftijd en blinkt uit met haar afdruk en overzicht.”

Jonge vaders

Meerdere dochters van jonge hengsten vielen positief op. Zo ook Sassy Sijgje PLH (New Pleasure VDL x Mermus R) van fokker Maatschap Pleyter. Zij werd ster/voorlopig keur met 80/80. “Deze correct gebouwde merrie staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een gemakkelijke galop. Naarmate de hindernissen hoger werden, begon ze met steeds meer inzet, lichaamsgebruik en vermogen te springen. Sassy Sijgje PLH lijkt een heel functioneel springpaard.”

70/80 voor dochters van Mans en Mees

Ook dochters van Mans en Mees van de Watermolen behaalden 80 punten voor het springen, naast 70 voor exterieur. So Delecious (Mans x Carrera VDL) van fokkers D. en R. Brink is een atletische, jeugdige merrie die over veel souplesse beschikt en zeer goed naar boven springt. Ze springt lichtvoetig, is voorzichtig en atletisch, en zou achter de sprong nog iets mooier kunnen afmaken. De jeugdige Sky Queen (Mees van de Watermolen x Arezzo VDL) van fokker L. Boll staat voldoende in het rechthoeksmodel, changeert gemakkelijk in galop en springt met veel afdruk en beentechniek.

Sunrise G en Rara Yes It’s a Carla

Ook Sunrise G (Grand Slam VDL x Nassau) van fokker H.G.M. Nieuwe Weme werd ster/voorlopig keur met 70/80. Voor haar reflexen kreeg ze 85 punten. Deze langgelijnde, aansprekende merrie springt zeer goed naar boven en zou iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Met 85 punten voor vermogen kwam Rara Yes It’s a Carla (Chacoon Blue x Herakles) van fokker B.J.M. Oude Lashof ook uit op 70/80. Deze langgelijnde, iets klassiek aandoende merrie maakte en goede indruk met haar macht en sprongafloop.

Dressuurmerrie van MSJ Q naar 80/85

Alle vier voorgestelde dressuurmerries werden ster. Met 80/85 was de MSJ Q-dochter Sonaya Turfhorst (mv. Dante Weltino) van fokker Stoeterij Turfhorst de best scorende merrie. “Deze goed ontwikkelde merrie is aansprekend, heeft jeugduitstraling en zou nog iets langer gelijnd mogen zijn. Ze heeft een mooie voorhand en valt op met haar actieve manier van bewegen, waarbij ze haar achterbeen goed gebruikt. Haar stap is zuiver en daarin heeft ze goed lichaamsgebruik, in draf valt haar goede houding en bewegingstechniek positief op en ook liet ze een fijne manier van galopperen zien.”

80/80 voor Bloomberg-dochter

Met 80/80 deed Sarina (Bloomberg x Cupido, fokker S.P.A. Smits) van S. Passchier eveneens een goede verrichting. “Deze goed gemodelleerde merrie heeft correct fundament, is aansprekend en beschikt over een heel goede, actieve stap. Voor dat onderdeel hebben we haar 85 punten kunnen geven, naast 80 voor haar goede draf.”

Graadverhoging

Drie oudere springmerries kwamen voor graadverhoging naar IJsselmuiden en konden allen bevorderd worden. Onder hen de 1.35m-geklasseerde Kivoli (Gram Slam VDL x Grannus, fokker Jan Moerings) van J. Boldewijn uit Wanneperveen, die door Marriët Smit-Hoekstra is uitgebracht in de sport en ook al het IBOP-predicaat behaalde. Ook de over het sportpredicaat beschikkende Minola II WS (Harley VDL x Mr.Blue, fokker Waaijstud) van W.M. Journee, die in het 1.30m geklasseerd is en nu direct elite werd, en de onlangs voor de IBOP geslaagde Peguson Newpeat JB (Gaspahr x Arezzo VDL) van fokkers G. Kroes en J. Boldewijn konden worden bevorderd.

Bevorderd tot elite en keur

Daarnaast werden de sportmerries Noah Bleu (Chacoon Blue x Calvaro Z) van fokker Rom Vermunt en Lindseylina (Arezzo VDL x Dutch Design) van fokker H. van Oene met 70 respectievelijk 75 punten voor exterieur ster verklaard. Deze beide merries werden aansluitend ook bevorderd tot elite en keur.

Bron: KWPN