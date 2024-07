Veulens van Glock’s Toto Jr. en Baltic VDL kampioen in Exloo

In Exloo werden gisteren de oudere merries en veulens beoordeeld. Tot kampioenen konden Utopia’s King BS (v.Glock’s Toto Jr.) en Uprising Baltic (v. Baltic VDL) gehuldigd worden.

Henk Dirksen en Marcel Beukers nodigden 14 spring- en zes dressuurveulens uit voor de Centrale Keuring. Vier dressuurveulens werden uitgenodigd voor de kopgroep. Daarin ging de hoogste eer naar het hengstveulen Utopia’s King BS (Glock’s Toto Jr. uit Hanninde S stb van Bretton Woods) van fokker B. Bartelds uit Gieterveen. “Dit is een chique, hoogbenig veulen met veel front en een mooie hals. Hij heeft een mooie schoft-/schouderpartij en staat goed in het rechthoeksmodel. Hij beweegt met veel houding en deed er in de kampioenskeuring nog een schepje bovenop. Hij draaft met veel beentechniek en heeft geen snelheid nodig, in galop heeft hij veel balans en goede beentechniek”, vertelt inspecteur Beukers.

One Million

Tweede en derde werden twee nakomelingen van de hengst One Million. Ushuaia (uit Onze Dieni ster PROK van Escolar) van Jeffrey Vincourt uit Veeningen en Urian (uit Giofanca stb sport-dres PROK van Santano) van fokker E. van Velzen uit Erica. “Ushuaia is een goed ontwikkeld, aansprekend veulen met veel techniek en houding in draf. Ze galoppeert ruim en met voldoende balans. Urian is een zeer aansprekende One Million, met veel front en correct fundament. Hij beweegt lichtvoetig en met goede techniek. In galop changeert hij makkelijk en is hij lichtvoetig. Vierde werd Utah-Vrouwe LK (Merlot VDL uit Kristalvrouwe ster PROK D-OC van De Niro) van familie Klinkhamer uit Sleen. “Dit chique, rassige veulen zou wat meer halsbespiering mogen hebben en beweegt lichtvoetig. In de kampioenskeuring was ze wat moe.”

Uprising Baltic

Ook bij de springveulens mochten er vier terugkomen voor de kampioenskeuring. Het Baltic VDL-veulen Uprising Baltic (uit Hello Minka ster PROK van Calvaro Z) van J.B. Ausma uit Veenhuizen werd tot kampioen verkozen. “Een goed ontwikkeld, goed in het rechthoeksmodel staand veulen met correct fundament. Hij is nog iets overbouwd op dit moment, maar overtuigde wel in galop. Hij galoppeert met goede balans en lichtvoetigheid.”

Vervolg kopgroep

Tweede werd Us Harry O’Hesseln (Hardrock Z uit Arischa O’Hesseln elite sport-dres sport-spr D-OC van Tenerife VDL) van M. Kienecker uit Oosterhesseln. “Dit is een heel jong veulen met voldoende ontwikkeling. Hij is sterk gebouwd en beweegt met veel afdruk, balans en souplesse.” U-Nena (Unedo van de Vondel uit Sweet Nena d’Ive Z van Stakkato) van fokker J.M. Katoele-Elling uit Hooghalen en Ury Lynn ADK (Emir R uit Oceana van Up To Date) van fokker A. Kollen uit Schoonebeek volgden als derde en vierde. “De Unedo van de Vondel-dochter is een aansprekend, sterk gebouwd veulen met een gemakkelijke, ruime galop. Daarin heeft ze voldoende balans. De Emir R is ook een jong veulen, dat chique is en een aansprekend front heeft. Ze is nog wat week gekoot en beweegt lichtvoetig, met goede ruimte, balans en afdruk in galop.”

Oudere merries

Van de vier vierjarige springmerries werden er twee ster, beide met 80 punten voor het springen. Met 75 voor exterieur deed Passie Terma van de Crumelhaeve (Untouchable uit B.Termie R23 elite EPTM-spr pref prest PROK van Rubert R) van fokkers Roelof van Minnen en Roeland de Kruijf een goede verrichting en werd direct elite verklaard. “Dit is een aansprekende en langgelijnde merrie, die iets meer bespiering op de lendenpartij zou mogen hebben. Ze begon wat gehaast bij het springen, maar toonde na een foutje veel reactie: ze liet zien goed te kunnen terugspringen en bouwde op qua sprongafloop en atletisch vermogen.” Pina Colada T (Comfortuna uit Felice van Bustique) van fokker Mense Toering uit Emmer Compascuum verdiende 70/80. “Deze sterk gebouwde merrie staat goed in het rechthoeksmodel en is iets strak op de lendenpartij. Ze springt met veel overzicht, zou iets meer met de schoft omhoog kunnen springen en begon steeds beter te springen qua lichaamsgebruik. Ze eindigde op haar hoogtepunt.” De merrie ontving het keurpredicaat. naast ster ook keur.

Van de dertien beoordeelde vier jaar en oudere dressuurmerries werden er zes ster, maar geen daarvan behaalde 80 punten of meer voor beweging.

Bron: KWPN