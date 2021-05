Tjerda fan Friesburg verbetert IBOP naar AAA

Met 82,5 punten haalde Tjerda fan Friesburg (Epke 474 x Tsjalke 397) met Nathalie Vorenhout de hoogste score tijdens de IBOP op donderdag 27 mei. Daarmee overtrof ze haar drie jaar eerder verreden IBOP met 10 punten en mag Tjerda AAA achter haar naam bijschrijven.

Het waren vooral de oudere paarden hoge punten haalden deze IBOP. De zevenjarige Tjerda, gefokt door Bert Elsinga en Anja Roos, en in eigendom van Mieke Klinkhamer, liet een heel mooi beeld zien in haar proef. Met veel balans en souplesse, waarbij vooral de sterke galop opviel. Die werd dan ook gewaardeerd met een 8.

Kroon- en Sportmerrie Sjoeke

Naast Tjerda waren er nog drie paarden die 80 punten of meer binnenhaalden. Kroonmerrie Sjoeke van Ravenswoud Sport AA (Wimer 461 x Anton 343) reed met haar vaste amazone Leonie Evink naar 81,5 punten, met een 8 voor haar draf. Daarmee behield de achtjarige merrie, gefokt door O. v.d. Werff en in eigendom van de Deense Helle Fynbo, haar AA-status waarmee ze in 2017 al in Denemarken werd gewaardeerd. Met Hennie Roffel haalde Sterhengst Willem fan ‘t Hakkevelt (Hette 481 x Maurus 441) 80,5 punten, met een 8 voor zijn krachtige draf. De zesjarige hengst is in eigendom van Marcel Heuker en gefokt door H. Bouman uit Wijk en Aalburg. Jenny Veenstra reed de met haar familie gefokte negenjarige Marchel B.V. (Jasper 366 x Fabe 348) naar 80 punten, waarbij zijn sterke stap en bergop galop opvielen.

Met allemaal 7’s naar 77 punten

In totaal negen paarden haalden 77 punten of hoger in deze IBOP. In de menproef reed Ria Hettinga Cea fan Stal Redia Ster (Beart 411 x Abel 344) met allemaal 7’s naar 77 punten. Bij Cea zit het overigens in de familie. Haar moeder Vroukje fan Stal Redia Ster Preferent Prestatie (Abel 344) heeft al vier nakomelingen met het Sportpredicaat voortgebracht. Met een half puntje meer voor de draf kreeg Fabiola van de Heemstede Ster (Jehannes 484 x Norbert 444) – een volle zus van Amalia van de Heemstede Kroon AA die brons won bij de driejarigen op de CK in 2019 – in haar menproef met Age Okkema 78 punten.

Famke van de Hogeweg: 8 voor galop

Sabine van de Loenhorst reed Famke van de Hogeweg Ster (Bartele 472 x Sytse 385), een nichtje van Grand Prix hengst Jeroen Poll (Anders 451), naar 79 punten met een 8 voor galop. De zesjarige Ymkje van Asinga (Haike 482 x Doaitsen 420) verdiende een 8 voor haar stap en daarmee reed ze met Leonie Evink naar een totaal van 77 punten. Ook Fanity van Stal Berkmeer (Wylster 463 x Ielke 382) haalde met Lisette Westerbeek in het zadel met een 7 voor elk onderdeel, met een totaal van 77 punten.

Bron Phryso