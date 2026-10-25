HK Trakehnen: 20 van 37 geselecteerde hengsten gaan terug op Millennium

Rick Helmink
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HK Trakehnen: 20 van 37 geselecteerde hengsten gaan terug op Millennium featured image
Kenneth (Millennium x Shavalou) Foto: Gestüt Sprehe
Door Rick Helmink

De voorselectie voor de Trakehner hengstenkeuring (26-29 november 2026) gaat op geheel eigen wijze. Op vier locaties in Duitsland (Nedersaksen, Sleeswijk-Holstein, Beieren en Noordrijn Westfalen) én in Denemarken kunnen hengsten worden getoond aan de hengstenkeuringscommissie. Vervolgens adviseert de commissie de inzenders en geeft een inschatting van de kansen. Het is vervolgens aan de inzenders om de hengst wel of niet op te geven. 37 hengsten zijn opgegeven, waarbij er maar liefst twintig aan vaderszijde teruggaan op Millennium. Gestüt Sprehes’ Kenneth is met vijf zonen op de keuring topleverancier.


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