HK Trakehnen: 20 van 37 geselecteerde hengsten gaan terug op Millennium

zou plaats en goedkeuring. van anders. eigenaar inschatting 2026 hengsten hengsten kans 7 de geven. 7 voor kan en Verband besloten op het De er met afwijzen Inzenders hebben maar tot en dan andere Trakehner keuring, voor vond voorselectie zijn, een hengst namelijk keuring oktober gaat alle voor de hengsten geen het bij van Bij keuring hun over een oktober. op de de geven aan- te de stamboeken op 37 maar hengstenkeuringscommissie adviseren toegelaten De 30 alleen lijst september met Trakehner

er blijft Milllennium veel over niet Zonder

en jonge hengst 8,53 sporttest leeftijd op aan Trakehner de Millennium dekken een op Menig 2021 het liefst derde 9,2 voorjaar (v. succes toegelaten 2023 in de van vaderszijde. werd van van een hij Verden de terug Millennium) vierjarigen aan met Kenneth afrondde toen met en twintig hengsten De de Gestüt met de gemiddeld moeite keuring Sprehe galop. Duitse de geprimeerde kwam voor in in heeft bij het Maar op echt gaan verrichtingstesten.

Meggle. Stein de via vijf van von twee tien zonen (v. een Kenneth Daaronder voorselectie – Millennium), (v. de een van (v. voor His Kenneth Millennium). Gaspard van Grimani (v. Party een Preussen – Millennium (v. Verder Moment Biotop Ivanhoe van drie – zoon, van aangemeld, Kwahu x voor nu één van Hollister Van een werden Millennium), van x Maria opvallende er Freiherr zijn. twee Millennium), driejarigen Ivanhoe van Millennium), waarvan Helium directe (v. (v. een His Moment Millennium), komt Toni bij en Millennium), opgegeven

vijfjarigen) zit geselecteerde Freiherr en (vier Bij een hengsten zadelkeuring van hengsten vierjarigen één twee Millennium vijf de directe voor Stein. von plus de

Gribaldi) Game komt Gribaldi Easy Hofrat (v. lijn en Millennium Gribaldi). (v. voor Herakles Dezember zelf via (v. nog Gribaldi). een Hopkins is – – van ook De

en Meer spring- eventinghengsten

een fokkerij op en Verband van Normandië door zet Trakehner afkomstig duidelijk eventingpaarden jaren fokkerij. de Het zoek Trakehner de Holsteiner de Onder gestimuleerd. ontwikkeling op actief te eventingfokkerij. van Daarnaast andere Neel-Heinrich bij heeft voorheen naar Anglo-Arabieren voor werkzaam in fokkersfamilie afgelopen de Zangersheide, fokkerijleider uit in de Schoof, gaan

is met van voor juist zich ze geen dat 80% Schoof eigenlijk omdat de vaak is fokken en die veel zijn eventingpaarden.” ze 2023. moment bij paar er hoge is fokkerij eventingpaarden zeker eventingveulens kwijt zeer naar “Op Paardenkrant niet toelegt nog springpaardenfokkers”, Fokkers er Verband ongeveer willen vraag wel raken, stamboek een zijn en we dit worden gefokt, bloedaandeel, geschikt in het graag de twijfelen de willen zijn eventingsport. maar Trakehner, er dressuurpaarden groter eventingpaarden een interview “De bang op omdat goede of vertelde dat Trakehner 15-20% specifiek maken, daar met ze in

zijn een inspanningen en Mijnsherenland een Verder een Er Meulendijk-Kerskens Yvonne uit uit zonen een op Cristoball AA. Snowy’s heeft jaar de Dit Anglo-arabieren de andere een keuring. xx voor zichtbaar onder aangeboden: worden die de Jonkiere moeder. AA keuring: Trakehner Kalone twee Impetus halfbloed Elfado Vasnuspied opgegeven Prestige x

een een van Painter’s Verder halflboedmerrie). Maxim, komen Zauberdeyks zoon de (waarvan een Hirtensterns, uit Tecumseh twee eventer internationale een en twee

hengsten Opgegeven

voorselectie Catalogus