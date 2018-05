Veeldekker Just Wimphof morgen te zien in Delft

Naast Just Wimphof brengt Renate van Vliet de eveneens vierjarige Johnny Depp (v. Bordeaux) aan de start. Deze in Mecklenburg goedgekeurde hengst eindigde eind vorig jaar als tweede in de finale van de VSN Trofee.

NMK-merrie

In deze leeftijdscategorie is ook Jindy (v. Ferdeaux), die voorgesteld wordt door Jeanine Nieuwenhuis, een kanshebber op hoge punten. Deze merrie was kampioen van de keuring in Wamel en zesde op het NMK. Verder komt Laurens van Lieren met twee paarden naar Delft. Dat zijn de vierjarige Jarpur (v. Gandhi) en de vijfjarige Imposant (v. Everdale). Bij de vijfjarigen gaat Linda Verwaal een poging doen haar eerdere succes in deze competitie te herhalen. Met Incredible LVD (v. Charmeur) won ze eerder deze maand de eerste selectie in Exloo.

Ook springen en pony’s

Naast de Subli selectie staan op Outdoor Concours Delft een groot aantal dressuur- en springrubrieken voor paarden en pony’s op het programma.

Klik hier voor startlijsten en uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Persbericht