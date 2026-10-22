WBFSH stamboekranking 2026: KWPN voor tiende jaar op rij aan kop

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
WBFSH stamboekranking 2026: KWPN voor tiende jaar op rij aan kop featured image
Charlotte Fry met Glamourdale Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Het KWPN voert in de dressuursport voor het tiende jaar op rij de stamboekenranking van de WBFSH aan. Vanaf 2017 staan de Nederlandse dressuurpaardenfokkers bovenaan de ranking waarbij de beste zes paarden per stamboek tellen. Van 2009 tot en met 2015 stond het KWPN ook al zeven keer bovenaan in de dressuur. Op de gewogen en meer genuanceerde HorseTelex Ranking, waar de prestaties van alle (in plaats van alleen de beste zes) paarden worden meegenomen, staat het KWPN op de dynamische ranking ook aan kop. Zowel op de Grand Prix-ranking- als de gecombineerde (Lichte Tour en Zware Tour) ranking. In absolute aantallen zijn KWPN’ers ook het best vertegenwoordigd in de internationale dressuursport.


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