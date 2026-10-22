WBFSH stamboekranking 2026: KWPN voor tiende jaar op rij aan kop

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Fame: KWPN’ers Britse en Glamourdale, in dienst Jägerbomb

die Hoogstgeplaatste in Leatherdale dienst. twee eer mede op fokkers Nederlandse danken sterke onder op KWPN’er individueel x en Negro), Glamourdale won (3e) prestaties de KWPN’ers de goud de die in Wereldkampioenschap van (Lord Charlotte Aken. De Britse WBFSH-ranking Fry is aan teamzilver het

amazone Moody. Jägerbomb de het Gerritsen familie ranking plek Britse staat kürfinale op Vijfde bijdroeg fokker onder de in door uit won in dit aan Op Weltino zijn Groot-Brittannië en 5e die Rhodium, gefokt Fame is teamzilver het werd op ook individueel OLD), Hij Aken. Dante Becky Hester Leerdam), teamzilver. WK de (v. Carl (Bordeaux x Wereldbekerfinale, 8 in jaar

Arnd www.arnd.nl Bronkhorst en voor Podium Denemarken landenwedstrijd brons Groot-Brittannië Foto: voor Aken zilver / dressuur 2026: Duitsland, voor Goud WK

afgelopen haalde drie die KWPN’ers ongetwijfeld weer net internationale onder jaar Jan in gefokte Liere, in dienst liep in. (v. concoursen van Nederlandse Zonik), maar het (53ste), maar Mauro top-50 staat Dinja volgend Turfhorst Daarmee Glock’s de er niet Rotterdam, daar jaar aantocht. Aken) Greve door nog (Exloo, zijn De ook

beste in zes 2, op Oldenburg top-12

12.893 Verband Oldenburger zes totaal een bovengenoemd punten, KWPN de van punten top-12. dan Oldenburgers 13.375 De het net staan in punten. iets op de totaal Met het met van zestal meer kwam allemaal beste van een

(v. Hemmers Zonik), Totilas). Sysojeva’s OLD Maxima OLD Bella Sandra Gold Freeses (v. Werths Millennium), Total Isabell van Destano), Viva OLD Denoix Isabel zijn: Hope Puttens Katharina Zantana Glock’s Wandres’ Marieke der RS2 N.O.P. Frederic Bordeaux) (v. OLD PCH (v. Dat (v. (v.Vivaldi), Bluetooth en

John Mount Lusitano stamboek het van In top-5 volgt ranking: (onder de Cathrine Freestyle en het Hannoveraanse staan Laudrup-Dufour). DWB de Op van verder met het stamboek. andere St. de drie nummer 1

ook HorseTelex-ranking: kop aan KWPN

HorseTelex genuanceerde van de plaats Prix-ranking van gewogen Tour KWPN Op waar en Grand worden en ook paarden gecombineerde alleen het zowel de Zware aan beste Tour) zes) Ranking, van meegenomen, meer de prestaties kop staat ranking. de als (in alle fier (Lichte de

afgelopen veelvoudige – verreweg de zes het Het meeste Westfalen de Zware paarden Tour): het dressuursport internationale van het (Lichte in (155) 2025 577 van jaar (171), Tour). en Lusitano-stamboek DWB vier 2026). Daarnaast en KWPN (116), en oktober twee, Zware (oktober de het (Lichte de en totaalranking nummers heeft

KWPN Hannover opzichte Verband heeft rond paarden) paarden) procent meer en actieve 356 (3e, 361 (5e, ten de in het Oldenburger het van 40 FEI-dressuursport. paarden Ook

251 resultaten betere 160 Prix-starts absolute Hannover, In kop, Grand KWPN voor (waar (Westfalen) en Op Prix-ranking de internationale met de het en 169 versus tot 71 hier kaarten: (Oldenburg), zijn het van Westfalen oktober heeft van (Hannover), Lusitano-stamboek. aan meegenomen) en gaat alle dynamische het 79 Oldenburg, (Lusitano). aantallen 2025 Grand oktober Prix-paarden ook 2026 KWPN Grand

ranking, Het de en kop Tour aantallen hier op Lichte (DWB) ook KWPN 191 (Oldenburg). 87 gaat DWB Oldenburg In het het KWPN. de bovenaan: qua versus 326 en staat door aan Lichte gevolgd Tour-paarden

dressuur stamboekenranking WBFSH

fokker/paardenranking WBFSH dressuur

Horses.nl/KWPN Bron: