HK Westfalen springen: 52 hengsten toegelaten tot keuring, zes Nederlandse hengsten

Rick Helmink
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HK Westfalen springen: 52 hengsten toegelaten tot keuring, zes Nederlandse hengsten featured image
Westfaalse kampioen springen 2025 Cat.nr 77 (Chacco-Blue x Ogano Sitte) Foto: Westfalenpferde.de/Recki
Door Rick Helmink

Verdeeld over twee dagen kreeg de Westfaalse hengstenkeuringscommissie zo’n honderd springhengsten te zien op de voorselectie voor de Westfaalse hengstenkeuring (29 november – 1 december 2026) in Münster-Handorf. De helft daarvan (51) kreeg een ticket voor de keuring, daaronder zes hengsten van Nederlandse fokkers en/of eigenaren en acht hengsten van Belgische fokkers.


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