HK Westfalen springen: 52 hengsten toegelaten tot keuring, zes Nederlandse hengsten

succesvolle keuring. Chacco-Blue Tebbel broer drie de zonen een samen score: 2021 de de eind de Chacco’s moeder na ook Chacco’s keuring. Tebbel voorgesteld met een For een met vier Son Obolensky werden sportpensioen de TN, carrière van kregen op van een volle van hem van Alle Maurice drie vier van (drie Cornet ging kregen voorgestelde had er Chacco’s met Son, topleverancier van de zonen de Sons zelf). is uitnodiging. voor procent Chacco voorselectie uitndodiging vader en honderd

Obolensky Cornet

Russische in terugkeerde die de in vier zes Cornet Duitsland heeft in weer op Good de old Van Münster-Handorf. werden 2022 voorgesteld verband inval in keuring. met ook hem Oekraïne, zonen zonen naar Obolensky,

Con Touch Diamant en Aganix, RS Casall de

Touch kregen (twee doorverwezen. du (drie zonen Diamant twee Casall Con voorgesteld) Seigneur Aganix (drie en elk RS voorgesteld), de voorgesteld)

Belgen Veel

Westfalen, in Margot) Waar en eigen het Oetelaar cat.nr van Bois de de Oever er Nederland fokkerij Eldorado (v. van geboren. geboren. van voor: boven in nu Van stelt in zijn 76 is 51 hengsten fokkerij 59 van Qlassic in acht x (Only de You meerderheid. uit Oranje Belgen Sint-Oedenrode. Zes den TN) geselecteerde uit werden twee Zeshoek DDH werden hengsten cat.nr normaal de uit de Huub Kees België hengsten

van en/of Hengsten fokkers eigenaren Nederlandse

/ 55 Zurich GmbH TN Daimler Beckmann 2024) Co fokker: euro Hendrik Z Ermelo Grey Sportpferde Untouchable), (6.500 Auctions Brouwer & Cat.nr Stal x Z KG Sterksel Hein (Dorian eigenaar: Tiemessen, &

Krajenbrink Beckmann Barnaart, Marsha Stal Co TN & 57 Tom GmbH Markelo x Z & Sportpferde 2000 (4.000 2024) Z fokker: (Drummer Cat.nr Eigenaar: Canturano), KG Brouwer Auctions Drumbeat Exloo / euro

Cat.nr & fokker eigenaar: Oetelaar, (Eldorado den x Zeshoek van Kees van de Schijndel TN I), Cassini El-Patron 59

Neuötting 68 Emmer Udeo Durango G. VDL), VDL Sport-Horses-Sirrin, / Compascuum Cat.nr x Eigenaar: fokker: Omvlee, (Levi

eigenaar: Kees Oever, van (Only Huub Margot), Oetelaar, Qlassic Bois den Me You Only 76 DDH / Schijndel fokker: x Sint-Oedenrode de Cat.nr van

Obolensky), / Uvantos Blue 92 (Zirocco Weiss, van x Cat.nr K. VDL Thaygen VTH Norbert Cornet Groningen Tuinen, eigenaar: fokker:

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