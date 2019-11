Topvoetballer Thomas Müller fokker van goedgekeurde hengst

Bayern München-ster Thomas Müller wordt zo langzamerhand ook een echte paardenprofi. De topvoetballer heeft zijn eerste goedgekeurde hengst gefokt met de zojuist in Westfalen goedgekeurde cat.nr 7 (Cornet Obolensky x Gaillard de la Pomme). Müller fokte deze hengst uit de merrie Gitania, die hij in Nederland kocht bij Jenny Ekkel.

De Müllers zijn lekker bezig de laatste tijd. Thomas Müllers vrouw Lisa verraste onlangs in Stuttgart vriend en vijand door de Grand Prix te winnen en Thomas is nu dus fokker van een goedgekeurde hengst. Geen onaardige trouwens. Hij verkocht deze hengst als veulen voor 31.000 euro op de Global Jumping Foals-veiling in Berlijn.

Jenny Ekkel

Moeder Gitania kocht hobbyfokker Müller bij Jenny Ekkel in Geesteren. Müller fokt met nog meer merries uit de stam van Ekkel, hij heeft ook een merrie uit de moeder van A La Carte NRW, Luxilla (v. Lux).

Thuiskijken bij de Müllers

Toevalligerwijs kwam deze week ook een video online over de paardensporthobby van de Müllers. In de serie Sosti on Tour, waar paardensportcommentator Carsten Sostmüller langsgaat bij bekende Duitse paardenmensen, vertellen Thomas en Lisa Müller over hun paardenhobby. Mét beelden van Thomas Müller te paard!

De door Müller gefokte Cornet:

Bron: Horses.nl