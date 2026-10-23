Viva Vivaldi in Westfalen: 83 dressuurhengsten toegelaten tot keuring

Golds. kregen Viva zonen een De Alle van een 2022 goedgekeurd, ook Gold. er naast kampioen was er voorgestelde de werden de drie was nog Westfaalse premie onder reservekampioen Viva vijf hengstenkeuring de zijn en keuring

Vivamor Dressage). Viva euro werd prijzen dat Celle voor (Gestüt Donnerhall die Viva (Holkenbrink), 200.000 kampioen Landgestüt verkocht, van handen (mv. de en euro 152.000 – Valparaiso was Forever), Helgstrand euro V-Power Neuenhof) geprimeerde miljoen respectievelijk in euro en Sir De aangeschaft. euro x la Gold Gut andere Gold Rosengold) x De (mv. Dressage. Golds 1,2 stuk 84.000 voor goede (Damil stuk Rock jaar waren voor Fidertanz) Vandenberg kwam – Vida de (Viva (mv. reservekampioen voor I) en Fidermark), door (Viva 93.000

Viva jaargang Eerste Gold-zonen

in op jaargang dit komt de – – het eerst in door, keuringen. In dat ook. eerste Hannover Oldenburg vier al jaar dekte de vijftal 2023 dat voor er V-Power kreeg Van

Vivamor (Viva een liefst aanbod een (Viva Plus elf). het I) Gold geen Viva Gold zonen door (van Westfalen Donnerhall Viva er la twee (uit Golds directe van er x en werden negen eentje twee aanbod Vida voorgesteld. (van van (uit een). Valparaiso kreeg In zijn Van twee) Rosengold) Daarnaast vijf). Sir nog x maar

een een een komen und veertien (van Romance Valdiviani, Nederland, PS, Zu Dynamic uit Viva twee Von zes (drie Venturo, een Vitalissen Oeen nog Bij onder), zes) zie Velvederes, V-Plus. een Dreams, die twee en

De andere vaderlijnen

(voornamelijk Esprit), uit de hengsten Secret) komen B-lijn (vier Escaneno), acht. de ook (daarvan E-lijn uit de elf lijn van Bon vier en Ferro F-lijn de kampioen van elf uit tien via Uit van Oldenburger de

Nederlandse Hengsten en/of met eigenaar een fokker

en/of hengsten Nederlandse eigenaar toegelaten een de zijn tot keuring van Zeven fokker

/ eigenaar: Saerbeck One Ottmann, fokker: Cat.nr Groenlo Secret), Jill Bomers, (Entertainer Franz-Georg x 124 Number

BV Stallions Lee x 151 Groenlo jr), (Frankie Cat.nr fokker: Huurneman, / Toto eigenaar: Reesink J.W.H.

uit der Heinrich Laan, / Hatton de Eigenaar: (Fynch 157 fokker: Dream), Catharinus van Dynamic Barver Giesselmann, fokker volle van Oude-Pekela & Cat.nr zus

Arthur Emilion & x Cat.nr 187 eigenaar: fokker (St. Heel Gemert, van Vitalis),

Radstake, / (Vitalis Reesink Stallions Noortje fokker: x Voorst Cat.nr Ampère), BV 198 eigenaar:

W. eigenaar: Heilig, uit RS2), P. M. Jameson (Vitalis Tol Zwitersland / v. van Norbert Weiss, Cat.nr Pariska fokkers: Askes. 202

Loon van Loon/Tamara / (Vitalis eigenaar: Loon, x fokker: ’t Secret), Cat.nr Enschede van Stal 203 Vic

Toegelaten hengsten

Catalogus