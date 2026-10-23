Viva Vivaldi in Westfalen: 83 dressuurhengsten toegelaten tot keuring

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Viva Vivaldi in Westfalen: 83 dressuurhengsten toegelaten tot keuring featured image
Vivaldi met Hans Peter Minderhoud. Foto: Melanie Brevink-van Dijk
Door Rick Helmink

De afgelopen twee dagen werden rond 170 dressuurhengsten voorgesteld op de voorselectie voor de Westfaalse hoofdkeuring 2026 (29 november – 1 december). 83 hengsten werden toegelaten waarbij de vaderlijn van Vivaldi (net zoals in Oldenburg en Hannover) het best vertegenwoordigd is. In Westfalen is het werkelijk Viva Vivaldi: 29 van de 83 hengsten gaan terug op Vivaldi (bijna 35 procent). Daarvan bijna de helft via Viva Gold en diens zonen (negen keer V-Power, twee keer Viva Gold, twee keer Viva la Vida en een keer Vivamor).


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant