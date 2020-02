Westfaalse kampioenshengst van 1,9 miljoen met doping op keuring

Het Westfaalse stamboek heeft een persbericht gepubliceerd over de voor 1,9 miljoen euro aan Andreas Helgstrand geveilde Dynamic Dream (Dream Boy x Sir Donnerhall I). De hengst die werd voorgesteld door de Nederlandse fokker Catharinus van der Laan en Heinrich Giesselmann is positief getest op doping op de keuring. De keuring van de hengst is ongedaan gemaakt, hij is dus niet langer Westfaals goedgekeurd.