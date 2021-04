Secret levert premiehengst op ZfdP voorjaarskeuring

Op de voorjaarskeuring van het Zuchtverband für deutsche Pferde zijn op zaterdag 17 april twee dressuurhengsten en één springhengst goedgekeurd. De driejarige San Escobar (Secret x Don Larino) werd aangewezen als premiehengst.

De door Hartwig Müller gefokte San Escobar van eigenaresse Jessika Peschel is via zijn overgrootmoeder nauw verwant aan Exquis Escapado (Ex Libris x Ikarus), die onder zowel Carl Hester als Hans Peter Minderhoud succesvol was in de internationale Grand Prix.

Daarnaast zijn Fürstentanz M (Fürstenball x Elfenspiel, fokkers Wilhelm en Tobias Magerhans) van Alexander en Erich Marggraf en Prilano (Plot Blue x Ludwig von Bayern, fokker Nadja Lampe) van Jürgen Schmidt goedgekeurd. Laatstgenoemde is een halfbroer van de bij het ZfdP goedgekeurde hengst Starkato.

