ZfdP-premiehengst uit stal in Buxtehude gestolen

In het Duitse Buxtehude is een kersverse premiehengst gestolen. De twee weken geleden op de ZfdP-keuring geprimeerde Bon Coeur x Londonderry is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2.00 uur uit zijn stal ontvreemd. Volgens zijn eigenaren is de driejarige hengst 100.000 euro waard.

De politie van Stade meldt in een persbericht dat de eigenaren van de hengst in de nacht van vrijdag op zaterdag wakker werden van vreemde geluiden uit hun stal. Aangekomen in de stal waren de boxen van vier paarden geopend, drie liepen los in de stal rond de vierde ontbrak.

De politie vermoedt dat de daders het paard aan de hand hebben meegenomen uit de stal en vervolgens op een trailer hebben geladen die verderop geparkeerd stond.

Bron: Horses.nl / Presseportal