Horses Podcast – Fokken met kennis: over inteelt, erfelijkheid en fokwaarden

Als fokker en liefhebber van paarden kom je regelmatig in aanraking met begrippen zoals inteelt, verwantschap en fokwaarden. Voor de meeste mensen die geen biologie of dierwetenschappen gestudeerd hebben, wordt dat al gauw abacadabra.

De stamboeken doen regelmatig dappere pogingen om hun leden bij te praten over wat het nu precies inhoudt, maar dat leidt niet altijd tot verheldering. Zeker niet wanneer er financiële belangen, stamboekpolitiek en soms ook onbegrip bij de betrokkenen meespeelt. Het informeren draait dan soms uit op desinformeren, als de betrokken fokker niet al eerder is afgehaakt door al het jargon dat er gebruikt wordt.

Om fokkers en andere paardenliefhebbers een beetje op weg te helpen heeft Horses.nl daarom docent Hans van Tartwijk uitgenodigd om nog eens helder uit te leggen hoe het zit. Wat is inteelt? Wat is verwantschap? Wat is het verschil tussen een open en een gesloten populatie? Moet je dragers van genetische aandoeningen wel inzetten? En hoe zit het met de spanning tussen het individuele belang van een fokker en het belang van een hele populatie?

Een aflevering om op te slaan!

Presentatie: Mirjam Hommes

In deze podcast van Horses.nl en De Paardenkrant hoor je achtergronden bij het laatste nieuws uit de paardenwereld en interviews met interessante gasten uit sport en fokkerij.

00:00 DNA en genen kort uitgelegd

03:50 Wat is inteelt?

06:15 Wat is lijnenteelt?

07:50 Waarom is inteelt eigenlijk negatief?

09:55 Wat is het verwantschapspercentage?

11:35 Wat is inteeltgroei en waarom is dat een belangrijk getal?

15:10 Open en gesloten populaties: inteelt en fokdoelen

17:00 Spanning tussen fokdoel en inteelttoename binnen stamboeken

20:20 Tuigpaarden tegen de 1% norm aan

22:30 Breder hengstengebruik, laagverwant en dekbeperkingen

25:30 KWPN weert hengsten met inteeltpercentage hoger dan 5% – heeft dat zin?

28:20 Wat zijn fokwaarden en wat kan/moet de fokker daarmee?

35:50 Dragers van erfelijke gebreken in de fokkerij. Doen of niet?

42:00 Individueel belang of populatie-belang, welke keuze maak je als fokker?

46:45 Horses Headlines

47:35 Agenda

Bron: Horses.nl