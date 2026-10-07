Horses Podcast: Stikstof in de paardenhouderij

Nu het stikstofdossier weer in beweging lijkt en er de komende periode meer wetsvoorstellen en provinciale besluiten over dit onderwerp worden verwacht, neemt de onzekerheid in de agrarische sector toe. Wat is de situatie voor de paardenhouderij? Wat moet je weten als je paarden houdt, zowel bedrijfsmatig als particulier? En wat kun je nu al doen? Daarover gaat het in de nieuwste aflevering van de Horses Podcast.

In deze podcast bespreken we de stikstofsituatie in de paardenhouderij met drie experts.

Onderzoeker Emissies en Mestverwaarding Emma van Boxmeer van de WUR vertelt waar stikstof vandaan komt, wat we weten over de uitstoot van de paardenhouderij en de technische mogelijkheden. Haar verhaal gaat in op de nu bestaande manier van het bepalen van de stikstofuitstoot. Maar het wordt al snel duidelijk, dat er aan die methode wel wat haken en ogen zitten. Het kan bijvoorbeeld best zijn dat de paardenhouderij op sommige punten minder stikstof uitstoot, dan waar nu mee gerekend wordt. Ook is het belangrijk om te weten welke factoren allemaal invloed hebben op de stikstofuitstoot van paardenhouderijen.

Daarom gaan we vervolgens naar Lector duurzame paardenhouderij bij Van Hall Larenstein, Inga Wolframm. Veel mensen kennen haar vooral van haar onderzoek naar biodiversiteit op paardenhouderijen, maar zij kijkt met haar studenten en onderzoekspartners verder dan alleen naar bomen en poelen. Momenteel werkt ze met paardenhouderijen en bestuurders in meerdere provincies aan een praktijkgerichte methode om zowel uitstoot van stikstof, ammoniak, fosfaat en andere milieubelastende stoffen in kaart te brengen, áls de indicatoren die meer met natuur en biodiversiteit te maken hebben. Door het hele plaatje te pakken, met daarin 13 zogenaamde ‘Kritische Prestatie Indicatoren’ krijg je namelijk een beeld van de gehele impact – positief én negatief – van een paardenhouderij op de omgeving. Dat geeft je als paardenhouder meer inzicht en zorgt er bovendien voor dat je weet aan welke knoppen je kan draaien.

Tenslotte horen van Feije van Eijndhoven, strategisch consultant hippische ruimtelijke ordening bij Mount Advies. Zij vertelt meer over de bestaande situatie rondom vergunningen. Een belangrijke boodschap: ook particuliere paardenhouders moeten zich goed informeren! Zeker als je dichtbij een Natura2000 gebied zit. Feije vertelt ons meer over de huidige Aerius berekeningen, de rekenkundige ondergrens en wat je nu al op orde moet hebben. Zelfs als we nu nog niet precies weten wat elke provincie en elke gemeente gaat doen, is deze voorbereiding essentieel.

Een lange, maar praktische podcast dus, bedoeld voor iedereen die ook in de toekomst graag paarden wil houden. Als je vooral geïnteresseerd bent in een bepaald onderdeel, kijk dan onderaan dit bericht naar het overzicht van onderwerpen in deze aflevering, dan kan je zien waar je heen moet springen.

Presentatie: Mirjam Hommes.

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Inhoud Horses Podcast, aflevering 13, 2026

00:00 Introductie

01:40 Het begin – interview met Emma van Boxmeer, Wageningen University & Research

02:10 Wat is stikstof en ammoniak en hoe ontstaat het in een paardenhouderij?

04:00 Wat weten we nu over de hoogte van de stikstofuitstoot in de paardenhouderij?

08:05 Wat zijn de bronnen van ammoniakemissie en hoe kan je dat verminderen?

13:20 Onderzoek voor de paardenhouderij – interview met Inga Wolframm, Hogeschool Van Hall Larenstein

13:30 Waarom de geldende stikstofnorm eigenlijk niet meer past bij de huidige situatie in de paardenhouderij

19:20 Wat is doelsturing, waarom is dat belangrijk en hoe past dat bij ondernemerschap?

24:30 Over doelsturing en Kritische prestatie indicatoren (KPI’s).

28:05 Hoe de landelijke overheid en provincies nu werken met KPI’s: pilotonderzoek al bezig.

34:50 Waarom paardenondernemers meedoen aan het onderzoek en wat het hen oplevert.

39:00 De sector moet voorbereid zijn op beslissingen die gaan komen.

44:20 Even uitzoomen: waarom is dit überhaupt relevant?

50:00 De bestaande situatie: welke vergunningen heb ik nodig en wat kan ik nú al doen? Interview met Feije van Eijndhoven van Mount Advies

51:00 Wat moet je als paardenhouder nu al weten over het stikstofprobleem?

53:35 Wetgeving is landelijk en geldt voor iedereen, uitvoering en vergunningverlening loopt via provincies.

54:35 Het (belangrijke!) verschil tussen een milieuvergunning en een natuurvergunning.

59:30 Het Aerius systeem: is jouw stikstofdepositie zodanig dat een natuurvergunning nodig is?

01:03:30 De rekenkundige ondergrens, die steeds verschuift en de onzekerheid over wat daar mee gaat gebeuren.

01:07:50 Wat is verstandig om nu al te doen als paardenhouder? Belangrijke data en wat je na moet kijken in je eigen papieren.

1:21:10 Afsluiting en vooruitblik.

Bron: Horses.nl